Summit Agenda SP+Verde: SP anuncia evento pré-COP com foco em desenvolvimento sustentável

O Governo de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo e a Universidade de São Paulo (USP) assinaram, nesta quinta-feira (5), Dia Mundial do Meio Ambiente, um convênio para a realização do Summit Agenda SP+Verde, um grande evento pré-COP no Parque Villa-Lobos, nos dias 4 e 5 de novembro. O movimento vai integrar diferentes setores da sociedade num debate sobre desenvolvimento sustentável, e dele sairá uma carta com compromissos e ações assinada pelos realizadores e apoiadores.