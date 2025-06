Coronel Raulino: um baluarte na arte de orientar e honrar com dedicação o serviço à sociedade

Um legado de honra, dedicação e serviço à sociedade fica marcado para a história e trajetória deixada pelo secretário Executivo do governo de Rondônia e coronel da reserva remunerada da Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO), Raulino Ferreira da Silva, considerado um baluarte no apoio de ações em defesa da população rondoniense. Falecido na quinta-feira (5), coronel Raulino também contribuiu para o fortalecimento das políticas públicas na área da segurança, sendo um exemplo de liderança e compromisso no Executivo Estadual.

Nascido no município de Guajará-Mirim, em 1956, coronel Raulino iniciou sua trajetória na Polícia Militar de Rondônia em 1983, ingressando na Corporação com soldado, galgando postos e patente até chegar a coronel. Sua transferência para a Reserva Remunerada ocorreu em 8 de maio de 2012, após anos de serviço exemplar.

Governo decreta luto oficial

Ao longo de sua carreira, foi agraciado com diversas condecorações que refletem seu empenho e profissionalismo, incluindo as medalhas de Mérito Casa Militar e Mérito Imperador Dom Pedro II, Grau IV – Grande Oficial – CBMRO, Comemorativa de Mérito de Serviço Social, Dedicação Policial Militar – 35 Anos, Dedicação Policial Militar – 30 Anos, comemorativa dos 25 Anos de Criação da PMRO, Mérito Forte do Príncipe da Beira – Grau Cavaleiro- PMRO, Dedicação Policial Militar – 20 Anos, Mérito Policial Militar – PMRO e Dedicação Policial Militar – 10 Anos.

Além de desempenhar funções no Executivo Estadual, coronel Raulino teve atuação estratégica como assessor militar do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO), sempre pautado pela ética, lealdade e singular profissionalismo, deixando entre seus colegas e superiores uma imagem de respeito, confiança e apreço duradouro.

AMIGO-IRMÃO

Ao receber a notícia do falecimento do secretário Executivo do governo, o governador de Rondônia, Marcos Rocha, expressou o sentimento de dor e, com a voz embargada explanou sobre todo o trabalho incansável, postura ética e espírito de serviço apresentados pelo coronel Raulino, considerado uma referência de profissional exemplar. “A dor é profunda, não apenas pela perda de um Secretário Chefe de Gabinete, mas pela despedida de um verdadeiro mentor, um amigo-irmão que me ensinou os caminhos da administração e me deu o suporte incondicional que poucos foram capazes de oferecer. O Raulino era um homem que se importava de verdade com as pessoas. Enquanto muitos se preocupam em acumular bens, ele era o exemplo vivo de como ajudar o próximo. Um verdadeiro líder, que sempre buscou o melhor para sua equipe e para a população”, argumentou.

Governo de Rondônia destaca exemplo de comprometimento

O comandante-geral da Polícia Militar de Rondônia, coronel PM Regis Braguin, também expressou a consternação do falar do ensinamento deixado pelo coronel Raulino. “Deixa um legado de exemplo, liderança serena e profundo amor pela farda. Sua trajetória inspira gerações pelo compromisso com a missão policial. Foi um construtor de valores sólidos na Polícia Militar de Rondônia. A Corporação e o estado perde um homem leal, íntegro e generoso. A farda chora, mas também honra sua memória com gratidão”, enfatizou.

LUTO OFICIAL

Em ato de reconhecimento aos serviços prestados, o governo de Rondônia oficializou, por meio do Decreto n° 30.339, de 5 de junho de 2025, luto oficial de três dias em todo o território estadual. Durante o período de luto oficial, a bandeira do estado permanecerá hasteada a meio mastro em todos os órgãos públicos estaduais.

A homenagem do governo reforça o reconhecimento de que o trabalho de homens e mulheres como ele é fundamental para a construção de uma sociedade mais segura e pacífica. Sua memória será eternamente celebrada como símbolo de honra, dedicação e amor à profissão.

Texto: Paulo Ricardo Leal

Fotos: Nilson Santos

Secom - Governo de Rondônia