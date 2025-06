Palestra sobre condutas no ambiente de trabalho fortalece compromisso com a ética no serviço público

A iniciativa teve como objetivo promover uma reflexão coletiva sobre as condutas no ambiente de trabalho, contribuindo para a construção de um espaço profissional mais saudável

Na quinta-feira (5), a Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog) promoveu na Escola de Governo, a palestra “Assédio Moral e uma Abordagem do Código de Ética”, direcionada a coordenadores, gerentes, chefes e servidores da pasta. A atividade faz parte do conjunto de ações institucionais voltadas ao fortalecimento de uma cultura organizacional pautada pelo respeito, pela integridade e pela valorização das relações profissionais no âmbito do serviço público estadual.

A iniciativa teve como objetivo promover uma reflexão coletiva sobre as condutas no ambiente de trabalho, contribuindo para a construção de um espaço profissional mais saudável, acolhedor e colaborativo. Ao abordar, de forma integrada os temas do assédio moral e do Código de Ética, a palestra buscou ampliar a compreensão dos servidores sobre comportamentos que podem comprometer o bem-estar individual e coletivo, além de reforçar a importância da ética como diretriz fundamental nas relações institucionais.

Durante o encontro, foram apresentados os principais conceitos que definem o assédio moral, suas manifestações diretas e indiretas, e os impactos que esse tipo de conduta pode gerar na saúde emocional e no desempenho profissional. A explanação também trouxe exemplos de situações que, embora comuns no dia a dia organizacional, podem gerar dúvidas quanto à sua caracterização como assédio, contribuindo para que os servidores atuem com mais segurança, discernimento e responsabilidade.

Na sequência, foi realizada uma abordagem detalhada sobre o Código de Ética da Sepog, instituído pela Portaria nº 382, de 1º de setembro de 2023 , que estabelece os princípios e valores que devem nortear a conduta dos servidores públicos. Entre os fundamentos destacados estão a honestidade, o respeito, a transparência, a responsabilidade e o compromisso com o interesse público. O documento é uma referência para a adoção de boas práticas no serviço público, promovendo uma cultura de integridade e excelência na atuação profissional.

Ao longo da atividade, os servidores puderam interagir, esclarecer dúvidas e compartilhar experiências

A secretária da Sepog, Beatriz Basílio Mendes, destacou que ações como essa são essenciais para fortalecer uma cultura institucional baseada na ética e no cuidado com as pessoas. “Promover momentos como este é fundamental para que possamos refletir sobre práticas e fortalecer uma cultura organizacional mais ética, colaborativa e respeitosa. Cuidar do ambiente de trabalho é cuidar das pessoas e da qualidade do serviço que entregamos à sociedade.”

Ao longo da atividade, os servidores puderam interagir, esclarecer dúvidas e compartilhar experiências relacionadas ao tema, contribuindo para um espaço de construção coletiva de conhecimento e fortalecimento das relações profissionais.

Com essa ação, a Sepog reafirma seu compromisso com o desenvolvimento dos servidores e com a promoção de um ambiente de trabalho cada vez mais ético, seguro, transparente e alinhado aos princípios que norteiam a administração pública.

Fonte

Texto: Angélica Nunes

Fotos: Angélica Nunes e Assessoria Sepog

Secom - Governo de Rondônia