Governo de RO leva capacitação e regularização de aquaviários à comunidade Quilombola de Pedras Negras

Acomunidade Quilombola de Pedras Negras, em São Francisco do Guaporé recebeu um curso de Formação de Aquaviários – Marinheiro Auxiliar de Convés e de Máquinas (MAF), entre os dias 26 e 30 de maio. A capacitação foi promovida pela Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO) em parceria com a Capitania Fluvial de Porto Velho. Ao todo, 19 alunos obtiveram pela primeira vez suas habilitações, garantindo legalidade e segurança para a condução de embarcações, atividade essencial para a rotina da comunidade que depende do transporte fluvial.

Habitado por cerca de 37 famílias, a comunidade conta com nove pousadas que, aliadas às belezas naturais e riqueza da biodiversidade, movimentam a economia local da região. Com a capacitação profissional ofertada pelo governo estadual, por meio da Emater-RO, as pessoas que ali residem têm a oportunidade de buscar alternativas que garantem segurança e renda para o sustento da família.

O morador José Nascimento de França conta sua experiência. “Com a habilitação e o registro da embarcação em dia, sinto-me mais seguro para trabalhar e cuidar da minha família, sem riscos”, disse.

Além da formação de novos aquaviários, 15 habilitações vencidas foram renovadas, assegurando a regularização dos profissionais locais. Paralelamente, a ação incluiu o processo de regularização e registro de embarcações utilizadas pelos moradores, garantindo que os veículos estejam aptos para operar conforme as normas vigentes, reforçando a segurança e a legalidade nas águas da região.

Habilitação em dia e segurança para trabalhar

Segundo a gerente regional da Emater-RO, Jaqueline Ribeiro Rosa, “ver o envolvimento e a dedicação dos moradores de Pedras Negras é motivador. A regularização das habilitações e das embarcações é fundamental para garantir a segurança e o desenvolvimento da navegação nos rios de Rondônia”, enfatizou.

O diretor-presidente da Emater-RO, Luciano Brandão, destacou o compromisso da instituição. “Nosso papel é estar junto ao produtor rural e às comunidades, oferecendo capacitação técnica e oportunidades reais de melhoria de vida. Este curso é exemplo do trabalho que realizamos para garantir segurança, profissionalização e fortalecimento das comunidades quilombolas.”

A comunidade Quilombolas Pedras Negras já recebeu treinamentos de orientação e capacitação na recepção e atendimento aos turistas, além de curso de manutenção de motores de popa, este último realizado em março deste ano. Com mais essa capacitação, a Emater-RO reforça seu compromisso em promover ações integradas com parceiros institucionais, fortalecendo políticas públicas que incentivam o desenvolvimento sustentável e a valorização das comunidades quilombolas em Rondônia.

Fonte

Texto: Wania Ressutti

Fotos: Jaqueline Rosa

Secom - Governo de Rondônia