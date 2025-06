Mostra Maloca 2025 celebra a riqueza da cultura indígena em Rondônia

Ogoverno de Rondônia realiza um dos maiores encontros de valorização da cultura indígena no ambiente escolar da Região Norte, a Mostra Estudantil de Arte e Cultura Indígena (Maloca 2025). Entre os dias 9 e 11 de junho, Porto Velho será palco de uma celebração da diversidade e do protagonismo juvenil indígena, reunindo cerca de 170 participantes, entre estudantes, dirigentes e chefes de delegação, de 34 escolas indígenas da Rede Estadual de Ensino.

Organizado pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc), através das Gerências de Arte, Cultura Escolar (GACE/CEFACEE) e Educação Escolar Indígena (GEEI/CMDE), o evento contará com a representação de 30 etnias distintas, como Kaxarari, Suruí, Cinta Larga, Karitiana, Uru Eu Wau Wau, Puruborá e Arikapú, entre outras. A vasta participação ressalta a pluralidade cultural que permeia o estado de Rondônia.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, ampliar a representatividade das comunidades indígenas nas ações educacionais do estado, reafirma Rondônia como um território de diversidade e pertencimento. “A Mostra representa um espaço essencial para que os estudantes indígenas expressem suas identidades, fortaleçam suas tradições e tenham suas vozes ouvidas dentro e fora da escola”, ressaltou.

O evento contará com a representação de 30 etnias distintas

Segundo a gerente de arte e cultura escolar da Seduc, Sabrynne Sena, a Maloca 2025 se estenderá por diversos espaços culturais de Porto Velho, incluindo o Teatro Guaporé e a Estrada de Ferro Madeira Mamoré, além da Universidade Federal de Rondônia (Unir). “A programação é rica e diversificada, contemplando apresentações musicais, danças tradicionais, exposições de artes visuais e fotografia, e exibição de filmes. Além das manifestações artísticas, serão realizadas atividades pedagógicas que visam fortalecer o protagonismo juvenil indígena e promover o reconhecimento de suas expressões culturais”, explicou.

De acordo com a titular da Seduc, Ana Lúcia Pacini, mais do que um evento artístico, a Maloca é um espaço vital de intercâmbio entre os povos e saberes indígenas. “A iniciativa busca fortalecer a identidade, valorizar a memória ancestral e reafirmar o compromisso da escola com uma educação plural, inclusiva e comprometida com os direitos dos povos originários”, enfatizou.

REPRESENTATIVIDADE

O gerente de Educação Escolar Indígena, Quilombola e Campo (GEEIQC), Antônio Puruburá, destacou que as produções apresentadas, com temática livre, são voltadas para a valorização da memória, dos saberes ancestrais e da cultura indígena como parte fundamental da formação dos jovens. “A Maloca 2025 oferece uma oportunidade ímpar para a sociedade rondoniense conhecer de perto a riqueza, a diversidade e a resistência dos povos originários do estado, reforçando a importância do respeito e da celebração de suas culturas.”

A vasta participação ressalta a pluralidade cultural que permeia o estado

PROGRAMAÇÃO

1º DIA (9/6), das 14h às 18h – Teatro Guaporé

16h –Cerimônia de Abertura no Teatro Guaporé

Entrada das etnias indígenas com seus respectivos cocares;

Hino Nacional na língua materna;

Palestra indígena com representante Indígena (Fortalecimento dos Povos Indígenas).

2º DIA (10/6) – Teatro Guaporé

MANHÃ (8h)

Exposição das obras de artes visuais no Hall de entrada;

Apresentações dos segmentos artísticos de forma mista (Música, dança, teatro, arte livre).

TARDE (14h às 20h)

Socialização e resultado da atividade pedagógica acerca da origem da etnia;

Apresentação da Produção de texto sobre a origem da etnia;

Apresentação do desenho ilustrativo representando a etnia;

Exibição dos filmes dos alunos/artistas da Mostra;

Cinema Regional;

Palestra sobre cinema e teatro com Fabiano Barros e Rafael Rogante.

3º DIA (11/6) – Unir

MANHÃ (7h45 às 12h)

Turmas – (A) Atividade pedagógica guiada – Exposição de Arqueologia;

(A) Atividade pedagógica guiada – Exposição de Arqueologia; Turmas–(B) Atividade pedagógica guiada – Visita a Coleção de Ictiofauna, Mastozoologia e Botânica.

3º DIA (11/6) – EFMM e Hospital da Candelária

TARDE (14h30 às 17h30)

Visita Pedagógica guiada a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM) e ao museu do complexo, Visita ao cemitério da candelária & Cemitério das locomotivas;

18h– Encerramento.

Fonte

Texto: Elaine Santos

Fotos: Daiane Mendonça

Secom - Governo de Rondônia