Capacitação do Censo Escolar 2025 em Jaru reúne 150 profissionais para coleta de dados essenciais

Com o objetivo de garantir a precisão e a eficiência na coleta de dados educacionais, o governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), promoveu nos dias 28 e 29 de maio, em Jaru, o treinamento para o Censo Escolar 2025 – Matrícula Inicial. O evento reuniu cerca de 150 participantes, entre coordenadores do Censo Escolar das Superintendências Regionais de Educação (Super) e das Secretarias Municipais de Educação. A formação aconteceu no Auditório da Escola Municipal de Tempo Integral Capitão Sílvio de Farias e teve como propósito capacitar os responsáveis pela coleta de dados do Censo Escolar.

Na pauta do evento, durante os dois dias de treinamento foram apresentadas palestras técnicas sobre o sistema Educacenso, orientações sobre o preenchimento correto das informações, além da apresentação de prazos estabelecidos pelo Ministério da Educação (MEC). Também foram abordadas as consequências do fornecimento de dados inconsistentes ou incompletos, reforçando a responsabilidade das equipes envolvidas na coleta e validação das informações. Na programação do evento houve também a apresentação de um grupo de dança de uma escola de balé da rede privada.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha a escolha de Jaru como sede da abertura reforça o papel estratégico do município no cenário educacional do estado, além de representar um reconhecimento pelo comprometimento da região com a melhoria contínua da educação pública.

O prazo para a conclusão da coleta é de 60 dias em âmbito nacional

A titular da Seduc, Ana Lúcia Pacini destacou que “a capacitação é um passo fundamental para garantir a fidedignidade dos dados que subsidiam políticas públicas e o planejamento educacional em Rondônia e no Brasil.”

CRONOGRAMA NACIONAL

O período oficial de coleta da Matrícula Inicial do Censo Escolar 2025 teve início em 28 de maio, conforme estabelecido para a última quarta-feira do mês de maio. O prazo para a conclusão da coleta é de 60 dias em âmbito nacional. Este cronograma e todas as atividades do Censo Escolar, em suas duas etapas, serão amplamente divulgados por meio da Portaria Inep nº 239/2025 .

Para qualquer esclarecimento adicional, os responsáveis pela coleta de dados podem entrar em contato com a Seduc pelos canais: telefone (69) 3212-8202 ou e-mail:[email protected].

O Censo Escolar é realizado anualmente em parceria com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e constitui a base para a formulação de programas como o Fundeb, o transporte escolar, a distribuição de livros didáticos, entre outros.

