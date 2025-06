Governo de RO decreta luto oficial de três dias em homenagem ao Coronel Raulino Ferreira

O governo de Rondônia oficializou, por meio do Decreto n° 30.339 de 5 de junho de 2025 , luto oficial de três dias em todo o território estadual, a contar desta data, em homenagem ao Secretário Executivo do Governo de Rondônia e Coronel da reserva remunerada da Polícia Militar, Raulino Ferreira da Silva, que contribuiu para o fortalecimento das políticas públicas na área da segurança, deixando um legado de honra, respeito, dedicação e comprometimento com as funções desempenhadas.

Durante o período de luto oficial, a bandeira do estado será hasteada a meio mastro em todos os órgãos públicos estaduais. A medida visa prestar uma última homenagem ao Coronel Raulino, que dedicou sua vida à segurança e à promoção da ordem pública no estado.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a homenagem é o reconhecimento pelos serviços prestados com um histórico de dedicação ao estado. “O luto oficial é em homenagem à memória de um profissional que serviu com coragem e dignidade e, acima de tudo, respeito ao próximo. Mais que um Coronel, foi um verdadeiro conselheiro e amigo-irmão para todos os momentos, sempre firme e comprometido, qualidades que o tornaram uma referência dentro e fora da Polícia Militar e para futuras gerações de policiais militares do nosso estado e exemplo de homem que se importava de verdade com as pessoas.”, disse.

Fonte

Texto: Governo de Rondônia

Fotos: Governo de Rondônia

Secom - Governo de Rondônia