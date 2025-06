Semana do Meio Ambiente mobiliza comunidades e reforça sustentabilidade na região de Machadinho d’Oeste

Entre as ações realizadas, destacam-se as atividades de proteção aos recursos naturais

Para fortalecer a conscientização e o engajamento da comunidade na preservação ambiental, o governo de Rondônia está promovendo a Semana do Meio Ambiente, em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado nesta quinta-feira (5). A programação está sendo realizada Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), através do Escritório Regional de Gestão Ambiental (Erga) de Machadinho d’Oeste, em parceria com as secretarias municipais de Meio Ambiente de Machadinho d’Oeste e Vale do Anari, além do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Batalhão de Polícia Ambiental e Guarda Mirim, unindo esforços para fortalecer a conscientização ambiental na região.

Entre as ações realizadas, destacam-se entrevistas em rádio, nas quais representantes de cada instituição falaram sobre as atividades de proteção aos recursos naturais e reforçam a importância do cuidado com o meio ambiente. Também foi promovida a limpeza de uma balneário, com o apoio da Guarda Mirim. Durante a atividade, os participantes receberam orientações sobre a coleta e separação correta dos resíduos, além de reflexões sobre como atitudes simples no dia a dia podem contribuir para um meio ambiente mais saudável.

Na área da Associação dos Agropecuários de Machadinho d’Oeste (AAMA), foi realizado o replantio de mudas como parte do projeto de arborização, além de ações de adubação e irrigação das espécies já existentes, com a colaboração dos guardas mirins. No município de Vale do Anari, foi realizado um pit stop ambiental com distribuição de mudas frutíferas e ornamentais, além de sacos de lixo para veículos. Na oportunidade, a equipe reforçou os riscos da queima descontrolada e alertou a população sobre os prejuízos causados pelos incêndios florestais.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a Semana do Meio Ambiente reforça o compromisso com a educação ambiental e o desenvolvimento sustentável. “A iniciativa integra o conjunto de ações planejadas para ampliar a participação da sociedade na proteção dos recursos naturais. O governo tem trabalhado com responsabilidade e firmeza na preservação ambiental, promovendo ações educativas e de conscientização que envolvem toda a população”, ressaltou.

De acordo com a gerente do Erga, Michele da Silva, a programação atenderá outras localidades da região. “Nossas atividades seguem nos próximos dias com ações no distrito do 5º BEC e em diferentes pontos da área urbana de Machadinho d’Oeste. A expectativa é encerrar a Semana do Meio Ambiente, no dia 6, com resultados positivos, ampliando o engajamento da comunidade na preservação ambiental e incentivando práticas sustentáveis em todos os setores da sociedade”, destacou.

O secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, destacou a importância do trabalho integrado entre instituições e municípios para garantir resultados mais efetivos nas políticas ambientais do estado. “Temos atuado com foco no fortalecimento de parcerias e no apoio a ações que estimulem o uso sustentável dos recursos naturais. Nosso compromisso é promover a prevenção, recuperação e conservação ambiental, sempre em sintonia com as necessidades das comunidades e o desenvolvimento responsável de Rondônia”, salientou.

