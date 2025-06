Candidatos podem atualizar dados nas inscrições da CNH Social; guia digital com passo a passo é desenvolvido pelo Detran-RO

A equipe de tecnologia do Detran-RO elaborou o Manual Portal CNH Social, com o passo a passo a ser seguido pelo candidato

Oprojeto da CNH Social foi o destaque da coletiva de imprensa realizada na quarta-feira (4), na sede do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), no auditório da Escola Pública de Trânsito (Eptran), em Porto Velho. Dentre os pontos abordados, o anúncio de que os candidatos que já realizaram suas inscrições, e que porventura marcaram algum item incorreto no cadastro, poderão editar as informações, desde que não seja o nome e o Cadastro de Pessoa Física (CPF) do inscrito.

Para facilitar as correções, a equipe de tecnologia do Detran-RO elaborou o Manual Portal CNH Social , com o passo a passo a ser seguido pelo candidato que deseja corrigir as inconsistências nas informações da inscrição. O guia é digital e pode ser acessado de um computador ou celular, pelo link https://rondonia.ro.gov.br/wp-content/uploads/2025/06/Manual-Alterar-CNH-Social.pdf

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a CNH Social é um projeto de cidadania e inclusão social, permitindo que os rondonienses tenham acesso à primeira habilitação de forma gratuita e segura.

PERMISSÃO DE CORREÇÕES

De acordo com o coordenador do setor de Tecnologia da Informação do Detran-RO, Franco Luiz Bianchini Maciel, “desde segunda-feira (2), o candidato que já realizou a sua inscrição, mas preencheu algum campo errado, pode editar a informação, desde que não seja o CPF nem o nome do pretendente. É importante reforçar que a edição das informações será permitida apenas uma vez”, explicou.

Para acessar, o candidato deve se logar no sistema pelo “gov.br”, clicar em “Perfil”, e depois em “Meu Cadastro”. Com o formulário na tela, será possível editar a informação desejada.

Exemplo:se o candidato marcou categoria A ao invés de AB, na correção poderá remarcar a opção desejada. Feita a modificação, é necessário salvar as alterações antes de sair do sistema. As orientações são válidas tanto pelo computador quanto pelo celular. Todos os itens podem ser alterados, exceto nome do candidato e CPF. Projeto CNH Social vai entregar de forma 100% gratuita à população de baixa renda, 1.500 carteiras de habilitação

O Departamento Estadual de Trânsito lembra também que o cadastro é realizado com o número do Número de Identificação Social (NIS), que identifica um cidadão para efeitos de recebimento de benefícios sociais. Sem este cadastro, não há possibilidade de inscrição.

Durante a entrevista coletiva, o diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, orientou sobre a necessidade dos candidatos, antes de preencherem o formulário de inscrição, lerem atentamente o edital do programa , disponível no site do Departamento. “Lá no edital constam todos os procedimentos para que não ocorram imprecisões e todos possam participar em igualdade de condições”, frisou.

PRINCIPAIS INCONSISTÊNCIAS

O Detran-RO elencou as principais inconsistências dos candidatos ao preencher o formulário de inscrição e faz alerta para que utilizem a ferramenta de editar as informações, corrijam seus cadastros e salvem as novas informações.

Veja os principais equívocos relatados pelos próprios candidatos ao Detran-RO:

Marcar Pessoa com Deficiência (PcD) de forma incorreta;

Ao se inscrever o sistema “GOV.BR” puxa automaticamente o e-mail cadastrado. Verificar se este é o e-mail atual que utiliza, pois é imprescindível que esteja válido e com acesso pelo candidato. O protocolo de inscrição é encaminhado para este endereço eletrônico cadastrado. Se não for o atual, edite, corrija e salve para receber todas as informações por lá;

Outro item é a opção de selecionar a cidade. Muitos candidatos não observam e prosseguem com a cidade errada. Sendo assim, a inscrição é finalizada para outro município. Este campo deve ser corrigido também para que o candidato concorra no município que possui residência, que deve coincidir com o município registrado no CadÚnico. Se as informações não coincidirem, o candidato será desclassificado;

Atenção também no preenchimento da categoria. Categoria A (somente moto); categoria B (somente carro); categoria AB (moto e carro);

A inscrição é feita única e exclusivamente pelo site do Detran na aba da CNH Social .

A diretora técnica de habilitação, Aline Pinto, evidenciou a importância de todos os candidatos lerem atentamente o edital, preencher com atenção o formulário de inscrição e aguardar o resultado. “Lembrando que as inscrições se estendem até o dia 30 de junho, até às 23h59 min, somente pelo site do Detran-RO.”

O projeto de inclusão vai proporcionar, neste primeiro momento, 1.500 Carteiras Nacional de Habilitação (CNH) de forma totalmente gratuita. Esta é uma iniciativa do governo de Rondônia, com realização do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) e Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e Desenvolvimento Social (Seas).

Fonte

Texto: Geovani Berno e Luciane Gonçalves

Fotos: Arquivo Detran, Alan Davi e Geovani Berno

Secom - Governo de Rondônia