Rondônia participa de Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União para fortalecer gestão pública

Com foco no fortalecimento da gestão, na melhoria da governança e no aperfeiçoamento do controle dos recursos públicos, o governo de Rondônia participa do X Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, que acontece de 3 a 5 de junho, em Brasília. O evento reúne gestores, servidores públicos, representantes dos três poderes e de entidades da sociedade civil, para discutir soluções, inovações e aprimoramento na execução de políticas públicas.

A programação aborda temas como governança, integridade, inteligência artificial na administração pública, captação de recursos, execução de convênios, financiamento da saúde e da educação, além de soluções para segurança pública e transformação digital na gestão.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressalta que a participação de Rondônia no evento é estratégica para fortalecer a gestão pública e assegurar ainda mais eficiência na aplicação dos recursos. “Nosso compromisso é buscar continuamente inovação, eficiência e responsabilidade na gestão pública. Participar desse fórum é essencial para que Rondônia continue avançando na oferta de serviços eficientes para a população.”

Representando Rondônia, a titular da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog), Beatriz Basílio Mendes, destacou a importância do encontro para o aperfeiçoamento da gestão pública. “Este fórum é fundamental para que possamos alinhar práticas, aprimorar os processos de transferências voluntárias e garantir uma gestão pública mais eficiente, transparente e que realmente atenda às necessidades da população.”

O X Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União termina nesta quinta-feira, reunindo representantes de todo o país em busca de estratégias para aprimorar a gestão pública e assegurar melhores resultados para a sociedade.

