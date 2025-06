Atividades da Semana do Meio Ambiente seguem no Complexo Madeira-Mamoré, em Porto Velho

Voltada à reforçar a conscientização ambiental e estimular a participação ativa da sociedade na proteção dos recursos naturais, teve início na segunda-feira (2), as atividades da Semana do Meio Ambiente em Porto Velho. As ações deste ano estão ocorrendo no mezanino do Complexo Madeira-Mamoré até o próximo domingo (8), com uma programação dedicada a promover uma mudança de comportamento na população em prol da conservação do meio ambiente.

Na segunda-feira (2), as atividades Semana do Meio Ambiente foram oficialmente iniciadas por meio da solenidade de abertura, que contou com a presença de órgãos públicos e parceiros que estão contribuindo com a organização e desenvolvimento das ações durante todos os dias de evento. Além da solenidade de abertura, ocorreu o plantio de 10 mudas de plantas nativas, que foram plantadas pelos parceiros ao redor do Complexo Madeira-Mamoré.

A programação ocorre diariamente das 8h às 12h e das 15h às 18h, e conta com apresentações culturais, palestras educativas, exposições de materiais gráficos e vídeos informativos, distribuição de mudas de plantas nativas, além de oficinas de educação ambiental e atividades lúdicas voltadas para o público em geral. Serão realizadas também campanhas de sensibilização, buscando alcançar pessoas de todas as idades e promover uma mudança significativa em suas ações voltadas aos recursos naturais.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, enfatizou que as ações desta semana geram um impacto positivo na população. “A Semana do Meio Ambiente é um momento importante para reforçarmos o compromisso com a sustentabilidade e a preservação dos nossos recursos naturais. É por meio da conscientização e da educação ambiental que conseguimos envolver a sociedade na construção de um futuro mais equilibrado, promovendo ações que garantam qualidade de vida para as próximas gerações e a conservação das nossas riquezas ambientais.”

Segundo o gerente de Desenvolvimento das Políticas Públicas em Educação Ambiental, Leandro de Oliveira Almeida, a Semana do Meio Ambiente tem grande relevância para a sociedade. “Essa mobilização representa uma oportunidade importante para aproximar a comunidade das temáticas ambientais, fortalecendo a educação ecológica e o senso de responsabilidade coletiva. A Semana do Meio Ambiente é mais do que um evento simbólico, é um espaço de reflexão, aprendizado e ação concreta para garantir um futuro mais equilibrado e saudável para todos. Com certeza ela tem grande relevância para a sociedade, pois podemos atuar junto à população, expondo maneiras de conservar o nosso meio ambiente.”

De acordo com o secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, a Semana do Meio Ambiente é uma oportunidade fundamental para aproximar a população das ações de preservação. “Estamos reforçando o compromisso do estado com a proteção dos recursos naturais, e essa mobilização em todo o território rondoniense, especialmente no Complexo Madeira-Mamoré, mostra como a conscientização ambiental deve ser contínua e participativa. Quando a população entende seu papel, o resultado é um meio ambiente mais equilibrado para todos”, destacou.

PODCASTS TEMÁTICOS

Além da programação junto a população que se faz presente, a Sedam realizará também podcasts temáticos. Os podcasts acontecem diariamente com bate-papos com diversos parceiros, abordando temas voltados à sustentabilidade, preservação e responsabilidade ambiental. O podcast será transmitido no canal oficial da Sedam no YouTube, e para acompanhar, basta acessar Sedam Rondônia .

Fonte

Texto: Jorge Fernando

Fotos: Jorge Fernando

Secom - Governo de Rondônia