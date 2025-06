Serviços essenciais do Rondônia Cidadã serão retomados neste fim de semana em Nova Londrina, distrito de Ji-Paraná

Após a pausa para realização da Rondônia Rural Show Internacional, as ações do programa estadualRondônia Cidadãserão retomadas no próximo fim de semana com mais uma edição no município de Ji-Paraná, com foco desta vez nos moradores do distrito de Nova Londrina. O atendimento será feito no sábado (7), das 8h às 16h; e no domingo (8), das 8h às 12h, na Escola Estadual Coronel Jorge Teixeira de Oliveira, localizada na Rua Saulo de Alcântara, nº 2.070.

Entre os serviços essenciais que o governo de Rondônia leva, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas) e instituições parceiras, estão emissão e atualização do Cartão do SUS, aferição da pressão, verificação da taxa de glicemia, testes rápidos, atendimento com clínico geral, psicólogo, assistente social, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nova Carteira de Identidade Nacional para pessoas a partir dos 12 anos, 2ª via do CPF, do Título de Eleitor e da Certidão de Nascimento ou Casamento, Passe Livre Estadual para pessoa idosa ou com deficiência, cadastramento no programaGeração Emprego, abertura da conta Gov.br, atividades de lazer, entre outros que geralmente só são disponibilizados em dias úteis.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, reforça a importância do programa estadual que já realizou 145.253 atendimentos, em 106 edições, facilitando a vida de muitas pessoas, especialmente daquelas que trabalham ou estudam durante a semana. “ORondônia Cidadã, sem dúvidas, tem garantido cidadania e mais dignidade para as pessoas que aproveitam o fim de semana para buscar o atendimento que precisa, seja da saúde, assistência social, educação, segurança, emprego e lazer. É uma variedade de serviços que o programa disponibiliza por meio da Seas e parceiros”, evidenciou.

Para a secretária da Seas, Luana Rocha, o programa criado em 2019 pelo governo estadual, como projeto Seas Cidadã, é um exemplo de política pública da área social que tem dado certo, por atender à necessidade de quem mais precisa, com mais comodidade. “ORondônia Cidadãtem papel fundamental na melhoria da qualidade de vida e bem-estar da população por percorrer as sedes de todos os municípios, voltando sua atenção agora aos moradores dos distritos, vilas ou pequenos povoados”, destacou.

A última edição do programa contemplou o município de Monte Negro, nos dias 17 e 18 de maio, quando foram realizados 2.080 atendimentos diversos. A próxima edição está prevista para os dias 14 e 15 de junho, na Terra Indígena Pacaás-Novas, em Guajará-Mirim.

Fonte

Texto: Veronilda Lima

Fotos: Jhulie Caline

Secom - Governo de Rondônia