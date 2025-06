Governo de SP destina cerca de R$ 1 bilhão para investimentos na Saúde dos 645 municípios

O Governo de São Paulo anunciou, nesta quarta-feira (4), no Palácio dos Bandeirantes, a liberação de mais de R$ 930 milhões em recursos extras para a área da saúde dos 645 municípios paulistas. Os recursos serão utilizados em despesas de custeio, convênios e investimentos em atenção primária do Sistema Único de Saúde (SUS) nas redes municipais de saúde. Com o aporte de hoje e o IGM Paulista, os repasses exclusivos às pastas municipais de saúde já somam cerca de R$ 2 bilhões na atual gestão.