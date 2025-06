Governo de SP oficializa Plano de Adaptação e Resiliência Climática

No Dia Mundial do Meio Ambiente, o Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), lança oficialmente o Plano Estadual de Adaptação e Resiliência Climática (PEARC). O documento recebeu mais de 600 sugestões durante o período de consulta pública, realizado no final do ano passado, com contribuições de órgãos públicos, setor privado, organizações da sociedade civil e comunidades vulnerabilizadas, ouvidas por meio de rodas de conversa. Mais de 70% das propostas foram incorporadas.