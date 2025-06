A Campanha do Agasalho é realizada anualmente pelo Fundo Social de São Paulo com o objetivo de arrecadar e distribuir itens de inverno para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Na edição de 2025, a campanha já começou com a entrega de mais de 5 mil cobertores para entidades da capital e vai distribuir ao todo 100 mil unidades em todo o estado.