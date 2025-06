Rodovia-370 passa por infraestrutura asfáltica saindo de Pimenteiras do Oeste e chegando a Corumbiara, no Cone Sul

As obras realizadas na Rodovia-370, no Cone Sul do estado, saindo do trevo do município de Pimenteiras do Oeste até Corumbiara, passam por manutenção asfáltica em 24 quilômetros de estrada. Os serviços executados pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), visam melhorar as condições de tráfego e garantir mais segurança aos motoristas que trafegam na via.

O gerente da Usina de Asfalto de Vilhena, Eudes Ferreira, explicou que a rodovia é de grande importância e a obra é essencial para o setor produtivo da região, contribuindo para o desenvolvimento do estado. “A melhoria da estrada diminui os atrasos e oferece mais segurança para os trabalhadores que utilizam a via diariamente. Estamos em constante alerta em todos os períodos do ano, logo que surgem buracos nossa equipe está lá já pronta para o conserto com asfalto CBUQ, produzido aqui mesmo na usina do DER em Vilhena para não deixar que a via fique danificada.”

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a manutenção é fundamental para a região, e faz parte de uma série de investimentos da gestão estadual com o objetivo de garantir a eficiência das obras na recuperação não apenas da Rodovia-370, mais em todas as estradas sob a responsabilidade do estado.

Conforme o diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, os serviços têm uma ação planejada na segurança e durabilidade no asfalto. “A recuperação na RO-370 é uma ação preventiva e estratégica. O intenso trabalho das equipes são para assegurar que a via suporte o tráfego excessivo dos motoristas e que a população tenha um serviço duradouro e seguro”, destacou.

Fonte

Texto: Antonia lima

Fotos: Eudes Ferreira

Secom - Governo de Rondônia