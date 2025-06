Rondônia sobe para 2º lugar e avança no combate ao desemprego no Brasil, diz pesquisa do IBGE

No primeiro trimestre de 2025, Rondônia subiu para o segundo lugar do país, com a menor taxa de decupados (3,1%)

Com políticas públicas do governo de Rondônia voltadas para melhorar a qualidade de vida população, a posição do estado no ranking de combate ao desemprego é uma das melhores do Brasil. No primeiro trimestre de 2025, Rondônia, que ocupava a terceira posição, subiu para o 2º lugar do país em menor taxa de desocupados (3,1%). Ficando atrás, por uma diferença mínima, de apenas 0,1 ponto percentual de Santa Catarina (3%). Isso mostra o comprometimento do estado em melhorar a situação econômica da população.

Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad-C) ,divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e revelam o quanto Rondônia é um estado abundante de empregos e está em pleno desenvolvimento. O que é reforçado com a projetação feita por uma instituição financeira, que aponta que o estado terá o segundo maior crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, em 2025, com a expectativa de chegar a 4,7%.

MELHOR PARA VIVER

Com políticas públicas do Governo de Rondônia, população tem oportunidade de empregos e qualidade de vida

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que os indicadores mostram que a economia rondoniense está indo muito bem. ‘‘Rondônia não é mais o mesmo estado, que ficava no final da fila. Com as políticas públicas do governo de Rondônia voltadas para acelerar o desenvolvimento e a dedicação da população, o estado está nos pódios das melhores práticas do Brasil em diversas áreas, a exemplo das premiações das cadeias produtivas, exportações, na projetação de crescimento econômico e também no combate ao desemprego, o que torna o estado melhor para viver.’’

O titular da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), Sérgio Gonçalves, salientou que o estado de Rondônia está conectado as melhores oportunidades e boas práticas de desenvolvimento econômico. ‘‘Há uma transformação acontecendo em Rondônia, com uma economia em alta, e oportunidades para a população ter melhor renda e qualidade de vida. Essa construção é resultados de ações do governo do estado, como atração de investimentos, capacitação profissional, apoio aos negócios e viabilidade no mercado global’’.

Ranking Nacional do 1° trimestre de 2025 – Menor Taxa de Desocupação por Trimestre

Santa Catarina 3% Rondônia 3,1% Mato Grosso 3,5% Espírito Santo 4% Paraná 4% Mato Grosso do Sul 4% Rio Grande do Sul 5,3% Goiás 5,3% Minas Gerais 5,7% São Paulo 6,2% Tocantins 6,4% Roraima 7,6% Ceará 8% Maranhão 8,1% Acre 8,2% Pará 8,7% Amapá 8,7% Paraíba 8,7% Alagoas 8,9% Distrito Federal 9,1% Sergipe 9,3% Rio de Janeiro 9,3% Rio Grande do Norte 9,8% Amazonas 10,1% Piauí 10,2% Bahia 10,9% Pernambuco 11,6%

MENOR TAXA DE DESOCUPAÇÃO POR TRIMESTRE – EVOLUÇÃO DE RONDÔNIA

3º trimestre de 2022 – 3º Lugar – Rondônia (3,9%)

4ª trimestre de 2022 – 1º Lugar – Rondônia (3,1%);

1º trimestre de 2023 – 1º Lugar – Rondônia (3,2%);

2º trimestre de 2023 – 1º Lugar – Rondônia (2,4%);

3º trimestre de 2023 –1º Lugar – Rondônia (2,3%;);

4ª trimestre de 2023 – 2º Lugar – Rondônia (3,8%);

1º trimestre de 2024 –1º lugar – Rondônia (3,7%);

2º trimestre de 2024 – 2ºlugar– Rondônia (3,3%);

3º trimestre de 2024 – 1ºlugar– Rondônia (2,1%) – MENOR TAXA DA SÉRIE HISTÓRICA DO BRASIL POR TRIMESTRE

4º trimestre de 2024 – 3ºlugar– Rondônia (2,8%);

1º trimestre de 2025 – 2º lugar– Rondônia (2,8%);

TAXA ANUAL DE DESOCUPAÇÃO – RONDÔNIA

Fonte

Texto: Vanessa Moura

Fotos: Frank Néry

Secom - Governo de Rondônia