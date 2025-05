Último dia de oficinas da Idaron destaca transformação digital no campo e combate à clandestinidade de produtos de origem animal

Clóvis Pedro Capeli, produtor rural, classificou a oficina como esclarecedora A oficina sobre transformação digital foi conduzida pela auditora-fiscal Maria do Socorro e pelo técnico fiscal Edson Justino. O estudante de Agronomia em Porto Velho, Guilherme Machado da Silva, destacou a importância da tecnologia no meio rural. “Aprendi a notificar a Idaron sobre doenças e utilizar os serviços disponíveis no site. A tecnologia facilita muito a vida do produtor”, afirmou. Já o produtor rural Clóvis Pedro Capeli, também de Porto Velho, classificou a oficina como esclarecedora. “Descobri serviços e programas que eu nem imaginava que existiam. Agora, vou buscá-los para impulsionar minha produção”, declarou. FISCALIZAÇÃO E CONSUMO A segunda oficina do dia abordou os riscos associados à produção e comercialização clandestina de produtos de origem animal. O conteúdo foi apresentado pelo auditor-fiscal Bruno Porto, que ressaltou a importância da fiscalização e do consumo consciente. Para Laiara dos Santos da Silva, engenheira florestal de Ji-Paraná, a oficina foi relevante por tratar de questões que impactam diretamente a saúde pública. “O tema é muito importante, principalmente ao alertar sobre os riscos à saúde ao consumir produtos sem inspeção”, observou. Leuzenir de Oliveira Farias, engenheira florestal, reforçou a necessidade de atenção à procedência dos alimentos A engenheira florestal Leuzenir de Oliveira Farias, do distrito de Rio Branco, em Campo Novo de Rondônia, também participou da oficina e reforçou a necessidade da população estar atenta à procedência dos alimentos. “Foi uma palestra esclarecedora, especialmente quanto à importância do serviço de inspeção e do consumo de produtos devidamente regularizados”, pontuou. SANIDADE AGROPECUÁRIA Ao longo da semana, a Idaron realizou diversas palestras com foco na sanidade agropecuária, reunindo técnicos, produtores e estudantes em um espaço de troca de conhecimentos e promoção de boas práticas no setor agropecuário de Rondônia. Para o governador Marcos Rocha, a iniciativa da Idaron representa o compromisso do Estado em promover uma educação sanitária inclusiva, levando conhecimento tanto aos produtores rurais quanto aos estudantes, futuros profissionais que atenderão o homem do campo. Fonte

Texto: Toni Francis

Fotos: Toni Francis

Secom - Governo de Rondônia