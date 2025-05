Parques Estaduais de SP promovem várias ações na Semana do Meio Ambiente 2025; confira

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), preparou uma agenda diversificada para celebrar a Semana do Meio Ambiente 2025 nos Parques Estaduais Urbanos e Unidades de Conservação. Entre as atividades, destacam-se o plantio de mudas nativas e a divulgação do roteiro Escolas nos Parques. Também serão realizadas ações simbólicas, como a soltura de animais reabilitados, trilhas monitoradas e palestras sobre a conservação dos biomas.