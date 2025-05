As Carretas de Mamografia, iniciativa do Governo de São Paulo em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), contemplarão 15 municípios no mês de junho nas regiões da Grande São Paulo, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Araraquara, São João da Boa Vista, Campinas, Piracicaba e Taubaté.