Governo de RO participa da 3ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora

Acontece em Porto Velho, a 3ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora de Rondônia, evento que reúne diversos segmentos sociais para discutir, revisar e atualizar as políticas públicas de estado, especialmente no campo da saúde. Com início na quarta-feira (28), aabertura oficial contou com a presença de autoridades estaduais, representantes do controle social e profissionais da saúde de todo o estado, com o intuito de ampliar o diálogo social e fortalecer as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde no ambiente laboral. O evento encerra nesta sexta-feira (30).

O evento tem como público-alvo os trabalhadores da saúde, conselheiros de saúde, coordenadores de plenária, conselhos de classe, prestadores de serviços de saúde e usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Estão sendo realizadas palestras, mesas-redondas, grupos de trabalho e plenárias

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, valorizar o trabalhador é fundamental para o desenvolvimento do estado. A Conferência é uma oportunidade ímpar para alinhar estratégias e ouvir quem faz a diferença no dia a dia da saúde pública.

A coordenadora estadual do evento, Marli Rosa de Mendonça, destacou o papel estratégico do encontro. “Estamos reunindo diferentes setores e regiões do estado, para garantir que as políticas de saúde do trabalhador sejam construídas de forma plural, e com base nas reais necessidades da nossa população.”

PROGRAMAÇÃO

Durante os três dias de evento, estão sendo realizadas palestras, mesas-redondas, grupos de trabalho e plenárias, abordando temas como a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, a ampliação da vigilância em saúde do trabalhador, além do fortalecimento da participação social na formulação das políticas públicas.

O titular da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Jefferson Rocha, evidenciou a importância do momento para a construção de políticas públicas mais eficazes e participativas. “Esta Conferência é um espaço fundamental para ouvir quem está na linha de frente e quem utiliza o SUS. A partir desse diálogo franco e democrático, conseguiremos avançar na formulação de políticas que garantam mais segurança, dignidade e qualidade de vida para todos os trabalhadores e trabalhadoras de Rondônia.”

