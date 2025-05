Palestra realizada na Rondônia Rural Show Internacional aborda cibersegurança no agro digital

Com o tema “Do Campo ao Futuro”, 12ª Rondônia Rural Show atrai estudantes interessados nas novidades do agro digital

Alerta diante dos fatores que provocam crimes digitais Baixo Custo e Alta Lucratividade Anonimato e Dificuldade de Rastreamento Ausência de Fronteiras Crescente Sofisticação Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, medidas que visam garantir a segurança e o incentivo no agronegócio fortalecem o segmento que move a economia rondoniense. “Com o tema do Campo ao Futuro, a 12ª Rondônia Rural Show Internacional incentiva quem já atua no setor e os jovens interessados em seguir carreira inspirados nas potencialidades do campo”, ressaltou. JUVENTUDE CONECTADA Participantes do evento recebem brindes A estudante Lohaine Moreira dos Santos, de 17 anos, que faz o Curso Técnico em Agropecuária, saiu motivada da palestra sobre as dicas de como vencer os desafios que surgem diante da tela. “Nossa geração tem mais facilidade de se adaptar às inovações, aprendendo a se proteger na internet porque crescemos em meio a tecnologias”, disse a jovem que mora em Alta Floresta d’Oeste. Segundo a presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, a instituição além de ampliar o ensino da Inteligência Artificial, busca preparar seus alunos para o mundo digital de forma segura. “Não basta se capacitar profissionalmente para atuar com as inovações, é preciso saber conviver com a nova realidade de forma ética e segura”, enfatizou. Fonte

Texto: João Albuquerque

Fotos: João Albuquerque

Secom - Governo de Rondônia