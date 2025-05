Recuperação completa da ponte sobre o Rio São João, na Rodovia-466, é executada pelo governo de RO

Residências do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) começaram, no dia 22 de maio, os trabalhos de recuperação da ponte sobre o Rio São João, localizada no km 6,5, na Rodovia-466. A ponte está passando por recuperação completa, com a locomoção de maquinários, madeiras e ferramentas. O objetivo é assegurar que a população tenha melhores condições de tráfego e segurança para ir e vir. A obra inclui a substituição de estacas, transversinas e longarinas, para a recuperação total dos 30 metros de extensão da ponte.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, enfatizou que, “a gestão estadual está trabalhando para melhorar a infraestrutura de todo estado. A ponte sobre o Rio São João, na RO-466, é fundamental para a mobilidade, segurança, e vai promover melhores condições aos moradores da região.”

Conforme o diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, os serviços sobre a Ponte do Rio São João compreendem uma restauração completa. “A intervenção na ponte não é apenas uma manutenção, é uma reconstrução estratégica. O Departamento está executando serviços essenciais, como vale da roda, vale do corpo e a substituição completa de elementos estruturais. Essa obra é essencial para garantir segurança, durabilidade e melhores condições de tráfego para todos os que dependem dessa via”, salientou.

AÇÃO INTEGRADA

Equipes trabalham com rapidez para concluir a ponte sobre o Rio São João

Os residentes de Jaru, William Amaral; de Ouro Preto do Oeste, Edinaldo de Andrade; e de Ariquemes, Dirceu de Souza, destacaram a cooperação e o compromisso regional.

Os residentes evidenciam que a obra é resultado de um esforço conjunto das três residências regionais, que se uniram para garantir agilidade e eficiência na reconstrução da ponte sobre o Rio São João.

Destacam ainda, a importância da estrutura para o dia a dia da população e para o escoamento da produção local. Com a união das equipes, os trabalhos seguem com mais rapidez. Cada equipe trabalha com capacidade técnica e dedicação para uma entrega segura, moderna e pronta para servir a população.

Fonte

Texto: Antonia lima

Fotos: Icaro Paiva

Secom - Governo de Rondônia