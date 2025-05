Fortalecimento da gestão pública é tema de capacitação promovida pelo governo de RO para servidores de Costa Marques

Com o objetivo de promover a troca de conhecimentos, experiências e boas práticas na administração pública, a Controladoria-Geral do Estado (CGE-RO) realizou, na terça-feira (27), a capacitação “Fortalecendo a Gestão Pública” voltada aos servidores municipais de Costa Marques. O evento aconteceu na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Angelina dos Anjos, com apoio da Câmara de Vereadores e da Prefeitura do município.

A iniciativa abordou temas estratégicos como controle interno, gestão de riscos, Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Lei de Acesso à Informação (LAI), integridade e transparência, reforçando o compromisso com a melhoria da gestão pública local.

Para o controlador-geral do Estado, José Abrantes Alves de Aquino, investir na qualificação dos servidores é fundamental para o avanço da administração pública. “A capacitação dos servidores públicos é uma das bases para o fortalecimento da gestão e o uso responsável dos recursos públicos. Com ações como esta, reafirmamos o compromisso da CGE com a integridade, gerenciamento a transparência e o apoio técnico aos municípios. A assinatura do termo de cooperação com Costa Marques simboliza essa união de esforços em prol de uma administração cada vez mais eficiente e comprometida com a sociedade”, destacou.