Quarto dia: 12ª Rondônia Rural Show incentiva educação e reforça segurança dos visitantes

Rondônia Rural Show atrai milhares de pessoas todos os dias

Ainda na quinta-feira, estudantes de cursos voltados ao agronegócio participaram da 12ª Rondônia Rural Show Internacional, com o intuito de buscar novos conhecimentos no campo. O Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia (Idep) realizou em seu Espaço, no Centro Tecnológico Vandeci Rack, palestras, workshops e oficinas para alunos do Centro Técnico Estadual de Educação Rural (Centec) Abaitará, unidade executora da Instituição, que fica localizada em Pimenta Bueno.

SEGURANÇA

Os visitantes e expositores da maior feira do agronegócio da Região Norte contam com um sistema reforçado de segurança, proporcionado pelo governo do estado. Durante todos os dias, são realizados policiamentos intensificados, com o emprego de 270 policiais militares que estarão atuando até o encerramento da feira, que acontece neste sábado (31). Todas as medidas de segurança resultam de um planejamento estratégico, a fim de garantir que todos possam aproveitar a programação com segurança e tranquilidade.

Fonte

Texto: Paulo Ricardo

Fotos: Frank Néry

Secom - Governo de Rondônia