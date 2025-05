Proampe Agro, do governo de RO, promove avanços na cafeicultura do estado e impulsiona produtores indígenas

O café produzido pelos povos originários, com apoio doProampe Agro,é destaque em qualidade e sustentabilidade O Proampe Agro é um programa de apoio ao agronegócio que visa fortalecer a produção agrícola e pecuária no estado de Rondônia. Desde que foi lançado em novembro de 2023, mais de 800 pequenos produtores rurais foram beneficiados com o apoio do Programa, para investimentos produtivos que ultrapassam R$ 45 milhões. OProampeoferece empréstimos com valores de até R$ 30 mil para cada tomada de crédito, disponível aos empresários com faturamento de até R$ 360 mil ao ano, com juros menores, podendo ser dividido em até 36 parcelas. Liderança da Terra Indígena Rio Branco, Valdir Aruá é um dos beneficiados peloProampe. O produtor de café, reconhecido e premiado nacionalmente no município de Alta Floresta d’Oeste, disse que investiu o recurso na construção de uma agroindústria para beneficiamento de café Robusta Amazônico de alto padrão. “Para nós indígenas, mesmo sendo produtores, era muito difícil conseguir empréstimos para investimentos na rede bancária tradicional”, pontuou. PARCERIA O vice-governador e secretário da Sedec, Sérgio Gonçalves, ressaltou que o fortalecimento da cafeicultura entre os povos originários é resultado de políticas públicas bem estruturadas. “Rondônia é referência na produção de café de qualidade e, agora, também na valorização dos produtores indígenas, que mostram ao mundo a força da nossa diversidade e cultura.” O artesanato produzido pelos povos originários tem vaga garantida nas feiras de empreendedores da Sedec O superintendente de Assuntos Indígenas, Gasoda Suruí, enfatiza a importância das ações integradas para o sucesso das iniciativas. “A parceria entre as secretarias e o protagonismo das lideranças indígenas têm feito a diferença. Estamos fortalecendo a economia das nossas aldeias, preservando a cultura, e ampliando as oportunidades para nossa juventude”. EMPREENDEDORISMO Além da cafeicultura, os empreendedores indígenas também ganham espaço e visibilidade nas feiras de empreendedores, promovidas pela Sedec, que destacam o artesanato e os produtos típicos feitos por artesãs indígenas do estado. Essas ações consolidam um ambiente favorável ao crescimento econômico e cultural dos povos originários, reafirmando o compromisso de Rondônia com a inclusão e o desenvolvimento sustentável. Fonte

Texto: Andréia Fortini

Fotos: Frank Néry e Arthur Amaral

Secom - Governo de Rondônia