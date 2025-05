Policiamento reforçado e apoio aéreo garantem maior segurança aos visitantes e expositores na Rondônia Rural Show

Além da atuação de 270 policiais militares, a estratégia de segurança conta com uso de quatro viaturas para o patrulhamento no entorno da feira

Sistema de monitoramento é aliado ao planejamento de segurança da RRSI

O comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO), coronel PM Regis Braguin, acompanha atentamente o trabalho que vem sendo desenvolvido na Rondônia Rural Show Internacional. O comandante ressalta que, além da atuação de 270 policiais militares, a estratégia conta com uso de quatro viaturas para o patrulhamento no entorno da feira, além da presença de policiais a pé, e uso de quadriciclo em pontos estratégicos. Câmeras de monitoramento também foram instaladas para auxiliar na segurança em tempo real.

O comandante da PM também evidencia o apoio aéreo, com o uso do helicóptero da Gerência de Aviação de Estado (GAVE), da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), bem como a utilização de drones. “O governo do estado tem orientado que as ações de segurança estejam cada vez mais presentes. Trata-se de um grande evento, que reúne milhares de pessoas, e o objetivo é garantir que todos possam aproveitar a programação com segurança e tranquilidade”, reforçou.

CORPO DE BOMBEIROS

O Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO) também está atuando durante a RRSI com equipamentos especializados, unidades de resgate, auto escada mecânica (AEM), auto bomba mecânica (AT/ABM) e viatura de pequeno porte. Os bombeiros militares atuam em qualquer ocorrência para manter a tranquilidade do evento.

Fonte

Texto: Paulo Ricardo Leal

Fotos: Artur Amaral

Secom - Governo de Rondônia