Rodovias concedidas ganharão 27 novas passarelas para pedestres até fim de 2026

Os lotes de rodovias concedidos no Estado de São Paulo ganharão 27 novas passarelas para a passagem de pedestres para evitar acidentes e melhorar a segurança nas rodovias. Ao todo, há 412 passagens de pedestres ativas nos lotes concedidos, além de planejamento para novas estruturas. Os investimentos somam quase R$ 60 milhões. Essa é uma das iniciativas de destaque do Governo de São Paulo para o Maio Amarelo, mês de conscientização para a segurança no trânsito.