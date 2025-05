Governo de SP anuncia mais 11 cidades com potencial para filmagens no estado

O Governo de SP, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, anuncia mais 11 novas cidades que serão parceiras da São Paulo State Film Commission. O anúncio destaca as inclusão das cidades de Atibaia, Caraguatatuba, Campos do Jordão, Eldorado, Hortolândia, Indaiatuba, Itapetininga, Joanópolis, Ribeirão Pires, São José dos Campos e Taubaté – como possíveis locações para filmagens audiovisuais. O catálogo completo com informações detalhadas sobre as cidades está disponível no site https://spstatefilmcommission.org.br .