Evolução da agricultura sustentável é destacada durante 12ª Rondônia Rural Show Internacional

Troca de conhecimento, inovação e tecnologia são apresentadas na RRSI

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as políticas públicas apresentadas na feira são molas propulsoras para o avanço do agronegócio do estado. Os resultados têm sido satisfatórios para os produtores rurais que cada vez mais se destacam em qualidade e produtividade, ocupando os pódios das melhores premiações do país e entrando com competitividade no mercado internacional. “Esta edição da Rondônia Rural Show traz o tema “do campo ao futuro”, temática que evidencia a tendência global de valorizar as tecnologias e as inovações e incentivar as produções sustentáveis, lucrativas e com alto padrão de qualidade”, enfatizou.

De acordo com o diretor-presidente da Emater-RO, Luciano Brandão, “a Entidade Autárquica tem atuado com diversas atividades, como a implementação de práticas de manejo eficiente, certificação de produtos e adoção de novas tecnologias, que têm contribuído para posicionar Rondônia como um exemplo de desenvolvimento sustentável no Brasil. Isso mostra que é possível alavancar o crescimento econômico sem sacrificar os recursos naturais para as futuras gerações”, explicou.

Até sábado (31), quem passar pela Rondônia Rural Show vai se impressionar com o que está sendo apresentado na feira. Além da vitrine tecnológica da Emater-RO, o espaço conta com diversos stands onde acontece troca de conhecimento tecnológico e experiências inesquecíveis.

Fonte

Texto: Wania Ressutti

Fotos: Irene Mendes

Secom - Governo de Rondônia