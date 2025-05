Estudantes de cursos técnicos do agronegócio buscam conhecimentos na Rondônia Rural Show Internacional

Kathilyn Danielle Sampaio Vaz, 17 anos

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a participação de estudantes de cursos técnicos destinados a ocupações do agro é resultado dos investimentos que a gestão estadual vem fazendo na qualificação da mão de obra. “O ensino profissionalizante vem se expandindo no estado, contemplando cidadãos da zona urbana e rural”, evidenciou.

A presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, frisou que a visita dos estudantes do Centec Abaitará à feira agropecuária permite um maior aprendizado, porque a proposta pedagógica é manter os alunos, sempre atualizados diante das inovações do mercado de trabalho. “A Rondônia Rural Show Internacional é uma oportunidade imperdível para se inteirar sobre as últimas novidades, pois, é um ambiente de aprendizado e network.”

AVALIAÇÃO DOS ESTUDANTES

“Estou no 2º ano do Curso Técnico em Agropecuária porque o curso técnico abre portas. Quando tem dois candidatos a um emprego, a empresa prioriza quem tem curso técnico. Além da vantagem no mercado de trabalho, estou me capacitando nessa área porque recebo o incentivo da família para investir no agronegócio. Meu pai é gerente de uma fazenda. Meus avós são produtores de leite. A Rondônia Rural Show deste ano está incrível. Adquiri conhecimento porque o evento conta com pessoas de outros lugares. Eu descobri, por exemplo, um mel de cacau muito saboroso”, disse.

Nathan Martins Souza, 17 anos – Rolim de Moura

“Faço o curso Técnico em Zootecnia e estou no 3º ano. Esse curso tem mais proximidade com o ramo que minha família segue que é pecuária de corte. Serve de base para o curso superior. Quero cursar medicina veterinária. A Rondônia Rural Show Internacional neste ano está com mais espaço para o pequeno produtor. Fiquei sabendo que houve valores acessíveis para expositores. Aprendi no evento que a tecnologia no campo está mais próxima do que eu imaginava”, destacou.

Fonte

Texto: João Albuquerque

Fotos: João Albuquerque

Secom - Governo de Rondônia