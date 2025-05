Rondônia fortalece gestão penitenciária no 3º Encontro Nacional de Diretores de Unidades Prisionais

Com o objetivo de fortalecer a gestão penitenciária, trocar experiências entre os estados e alinhar ações estratégicas para a qualificação da execução penal no Brasil, o governo de Rondônia participou, entre os dias 26 e 28 de maio, em Brasília, do 3º Encontro Nacional de Diretores de Unidades Prisionais, promovido pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen). O evento reuniu representantes de todas as regiões do país.

Representando o estado, os policiais penais Gilberto Santos, do município de Cacoal, e Sérgio Rego, de Porto Velho, ambos da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), participaram das atividades propostas durante o encontro. O encontro reuniu cerca de 80 diretores de unidades prisionais de todo o Brasil.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a participação do estado em eventos nacionais como esse é fundamental para garantir a modernização e a eficiência do sistema penitenciário. “Rondônia tem buscado constantemente o aprimoramento da sua política prisional. Estar presente em eventos como esse nos permite compartilhar experiências bem-sucedidas e também aprender com outras unidades da federação. Nosso compromisso é com um sistema penal cada vez mais eficiente, seguro e humanizado”, evidenciou.

INTEGRAÇÃO

Evento reúne autoridades e especialistas para discutir políticas penais e estratégias para fortalecer o sistema prisional

Durante os três dias de programação, os participantes acompanharam palestras, painéis temáticos e debates com especialistas em políticas penais, além de autoridades do sistema de justiça e da segurança pública.

Na solenidade de abertura, foi exibida uma mensagem em vídeo do secretário nacional de Políticas Penais, André Garcia, que, mesmo impossibilitado de estar presente, destacou a importância do evento e do fortalecimento das instituições penais.

O secretário da Sejus, Marcus Rito, frisou a importância do encontro para a construção de políticas públicas mais eficazes. “Este é um espaço essencial para o intercâmbio de boas práticas e para o fortalecimento da atuação conjunta entre os estados. A presença da Sejus no encontro reforça o compromisso do governo estadual com uma gestão prisional responsável, pautada em resultados e no respeito aos direitos humanos.”

Fonte

Texto: Beatriz Ribeiro

Fotos: Arquivo Senappen

Secom - Governo de Rondônia