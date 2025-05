Inscrições para o programa CNH Social serão abertas nesta sexta-feira, 30, a partir da 10h

As inscrições estarão disponíveis no site www.detran.ro.gov.br entre os dias 30 de maio e 30 de junho para pessoas de baixa renda

Interessados em participar do programa CNH Social, que atendam aos requisitos previstos em edital, devem ficar atentos à data de abertura das inscrições, que inicia nesta sexta-feira (30), a partir das 10h, exclusivamente no site do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO). Serão oferecidas 1.500 vagas para a primeira habilitação nas categorias A, B e AB distribuídas em todos os municípios entre ampla concorrência e Pessoas com Deficiência (PcD).

As inscrições estarão disponíveis no site www.detran.ro.gov.br, entre os dias 30 de maio e 30 de junho de 2025. O Detran-RO informa que em Rondônia, a CNH Social é totalmente gratuita. Os candidatos não pagarão pelos exames médicos, e provas práticas e teóricas. É necessário cuidado com os golpes online que utilizam o nome do programa e do órgão.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, enfatizou que a CNH Social tem como objetivo oferecer a primeira habilitação gratuitamente a pessoas em situação de vulnerabilidade social, promovendo inclusão e oportunidades no mercado de trabalho. “Estamos investindo na cidadania e na inclusão social, permitindo que milhares de rondonienses tenham acesso à primeira habilitação de forma gratuita e segura.”

REQUISITOS

O Programa CNH Social é voltado para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Para se inscrever, é necessário realizar login através da conta Gov.br e fornecer os dados solicitados.

Além disso, o candidato precisa atender uma série de requisitos, entre eles:

Estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico);

Ter 18 anos na data da inscrição;

Saber ler e escrever;

Residir em Rondônia há pelo menos dois anos;

Possuir renda familiar mensal de até dois salários mínimos ou meio salário mínimo por pessoa da família;

Possuir Cadastro de Pessoa Física (CPF) e documento de identificação válido com foto (conforme critérios da Portaria/Detran 1106/2024).

Todos os requisitos para acesso à CNH Social estarão disponíveis no edital de chamamento público n°001/2025 , a partir desta sexta-feira, 30 de maio.

SELEÇÃO

A diretora Técnica de Habilitação (DTH) do Detran-RO, Aline Lima, explicou que a seleção dos candidatos será automática, através do sistema de inscrição, obedecendo aos diversos requisitos previstos em edital. “A orientação é que os interessados se atentem aos requisitos e documentos exigidos para não perderem a oportunidade.”

Segundo o diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, o processo de seleção seguirá critérios claros para beneficiar aqueles que realmente precisam. “As inscrições vão permanecer abertas durante trinta dias para que todos tenham oportunidade de participar. Quem tiver dificuldade, peça ajuda a um familiar, vizinho, colega de trabalho, mas não deixe essa oportunidade passar. Estamos trabalhando para garantir que esse benefício chegue a quem mais precisa”, destacou.

Fonte

Texto: Jarlana Davy

Fotos: Jarlana Davy

Secom - Governo de Rondônia