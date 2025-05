Governo de RO entrega títulos de propriedade rural durante a Rondônia Rural Show Internacional

Durante o evento, seis produtores foram simbolicamente contemplados

Any Taryne Ribeiro, de São Miguel do Guaporé – área de 49,2909 hectares

João Ângelo dos Santos, de São Miguel do Guaporé – área de 25,5018 hectares

Leandro Arruda Mackiewicz, de São Francisco do Guaporé – área de 314,2480 hectares

Valter Freitas de Oliveira, de Costa Marques – área de 497,0620 hectares

Everson Gonçalves de Souza, de Costa Marques – área de 156,1985 hectares

Robson Luis Marques, de São Francisco do Guaporé – área de 198,2440 hectares

Dentre os beneficiários, quatro são agricultores familiares – com áreas de até 240 hectares – e dois são médios produtores rurais, cujas propriedades ultrapassam essa metragem.

A Rondônia Rural Show tem sido palco de importantes anúncios e entregas que reafirmam o compromisso do governo estadual com o desenvolvimento do agronegócio e a valorização do produtor rural. A parceria entre Sepat e Incra, aliada ao empenho técnico das equipes envolvidas, continua sendo fundamental para assegurar a legalidade e o fortalecimento do setor fundiário em Rondônia.

Fonte

Texto: Eleni Caetano

Fotos: Eleni Caetano

Secom - Governo de Rondônia