Faltam 10 dias para abertura das inscrições da CNH Social; governo de RO vai oferecer 1.500 vagas em todo o estado

Faltam 10 dias para o início das inscrições no Programa CNH Social, que será lançado oficialmente pelo governo de Rondônia, no dia 30 de maio. A iniciativa vai oferecer 1.500 vagas em todo o estado, contemplando candidatos da ampla concorrência e Pessoas com Deficiência (PcD). O edital com todas as regras será disponibilizado no site do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) logo após o lançamento, bem como o link para as inscrições, que ficarão abertas entre os dias 30 de maio a 30 de junho, exclusivamente pela internet, no site oficial do Detran-RO.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a CNH Social é uma ferramenta de inclusão. “Queremos garantir que as pessoas em situação de vulnerabilidade tenham acesso à primeira habilitação, o que pode abrir portas para o mercado de trabalho e melhorar a renda das famílias rondonienses”, evidenciou.

100% GRATUITO

A CNH Social será totalmente gratuita, custeada com recursos do Detran-RO oriundos do próprio sistema de trânsito. O diretor-geral do órgão, Sandro Rocha, enfatizou que o investimento é de R$ 5,5 milhões. “Esse é um passo importante para transformar vidas por meio do acesso à habilitação, promovendo também mais segurança no trânsito.”

CRITÉRIOS

Para participar, é necessário atender a critérios, entre eles: ter 18 anos completos na data da inscrição, estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), residir em Rondônia há pelo menos dois anos, comprovar renda familiar de até dois salários mínimos ou renda per capita de até meio salário mínimo, entre outros requisitos que estarão detalhados no edital.

Segundo a diretora Técnica de Habilitação (DTH) do Detran-RO, Aline Lima, a seleção dos candidatos será feita de forma automática pelo sistema, tendo como base de dados as informações registradas no CadÚnico. “O sistema vai selecionar os candidatos com base nas informações prestadas durante a inscrição, nos critérios estabelecidos no Edital e nos dados registrados no CadÚnico. O link para a inscrição vai ficar aberto durante 30 dias para oportunizar que todos aqueles que atendam aos critérios possam participar”, explicou.

Fonte

Texto: Jarlana Davy

Fotos: Daiane Mendonça e Frank Nery

Secom - Governo de Rondônia