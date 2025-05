Ensino técnico prepara jovens para carreiras no agronegócio

Em meio as constantes transformações do mercado de trabalho por causa do avanço tecnológico e a consolidação da inteligência artificial, o agronegócio continua sendo um terreno fértil de oportunidades, principalmente para jovens em início de carreira. Por esse motivo, o Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) inova nos cursos técnicos voltados ao agro que a instituição oferta na sua unidade executora em Pimenta Bueno, o Centro Técnico Estadual de Educação Rural (Centec) Abitará.

No ensino médio, o aluno se prepara tanto para o ingresso no ensino superior quanto para o mercado de trabalho. Já o curso técnico oferece uma formação profissionalizante voltada para o desenvolvimento de habilidades específicas em determinadas áreas. É possível cursar o ensino médio e o técnico simultaneamente, ampliando as possibilidades durante essa etapa da vida escolar.

Com a democratização do ensino profissionalizante em Rondônia, muitos jovens no estado se matriculam em cursos técnicos, os quais, apresentam vários benefícios tais como:

A qualificação profissional voltada ao agronegócio tem se consolidado como uma estratégia essencial para o fortalecimento do setor que impulsiona a economia de Rondônia. O governo estadual tem investido na formação técnica de jovens e adultos, preparando mão de obra qualificada para atender às crescentes demandas do campo.

A Rondônia Rural Show Internacional, maior feira agropecuária da região Norte, é uma vitrine do potencial produtivo de Rondônia e do dinamismo do agronegócio no estado. Em sua 12ª edição, o evento reforça a força econômica do setor e a necessidade de investimentos estratégicos em formação técnica.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, esses investimentos estão diretamente alinhados ao desenvolvimento sustentável do estado. “A Rondônia Rural Show Internacional, que chega à sua 12ª edição neste mês de maio, é a prova da força produtiva do nosso estado. A cada ano, a feira cresce, movimenta a economia e atrai oportunidades. Para que esse progresso continue, precisamos investir em educação técnica, capacitando nossos jovens para ocupações que o agronegócio já exige hoje e vai demandar ainda mais no futuro”, destacou.

O governador ressaltou ainda que a maior feira agropecuária da região Norte, realizada no Centro Tecnológico Vandeci Rack, em Ji-Paraná, é também um reflexo da transformação que ocorre no campo — onde conhecimento e inovação caminham lado a lado.

“A vivência prática no campo, aliada à formação técnica, amplia o aprendizado de quem busca construir uma trajetória profissional no agro. Rondônia tem vocação para crescer com inteligência, e isso passa necessariamente pela educação”, completou.

ECONOMIA VERDE

Theyson Gabriel Estrelon Costa de 17 anos, já enxergou as perspectivas que brotam nesse novo cenário. O jovem de Nova Brasilândia está no 2º ano de Agroecologia e faz o curso técnico no Centec Abaitará integrado ao ensino médio. “Tenho planos de me formar em engenharia ambiental e já vou chegar à faculdade com conhecimento porque gosto de trabalhar com produtos orgânicos”, justificou o aluno.

A presidente do Idep Adir Josefa de Oliveira observou que os cursos ministrados no Centec Abaitará estão cada vez mais alinhados às novidades que surgem na sociedade moderna. “Hoje, quem atua no agro tem que se atualizar, no que tange à inovação, a bioeconomia, ao empreendedorismo e a economia circular porque o avanço tecnológico e a sustentabilidade são primordiais para garantir a empregabilidade”, reconheceu.

Cursos técnicos ofertados no Centec Abaitará

Agronegócio

Zootecnia

Agropecuária

Agroecologia

Fonte

Texto: João Albuquerque

Fotos: João Albuquerque

Secom - Governo de Rondônia