Ações de conscientização e mobilização do Plano Multinível de Prevenção às Queimadas são realizadas no entorno do Parque Estadual Guajará-Mirim

Com o objetivo de reforçar a importância da prevenção e do controle de incêndios florestais em áreas de conservação, o governo de Rondônia por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), através da Coordenadoria de Unidades de Conservação (CUC) e da Coordenadoria de Educação Ambiental (Ceam), está realizando desde o dia 13 de maio, uma mobilização estratégica nas comunidades do entorno do Parque Estadual Guajará-Mirim. A ação segue até a próxima quarta-feira (21).

A iniciativa busca ampliar o conhecimento da população local sobre o uso responsável do fogo, bem como fortalecer o engajamento comunitário na proteção do meio ambiente por meio de encontros informativos e atividades educativas, as atividades incluem visitas domiciliares aos produtores rurais da região, com abordagens educativas “porta a porta”, além de um pit-stop realizado no distrito de Nova Dimensão. Também houve participação em programas de rádio no município de Guajará-Mirim, visando ampliar o alcance das informações e sensibilizar o maior número possível de moradores.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o governo do estado tem se empenhado em promover políticas públicas que incentivem o uso consciente dos recursos naturais. “A mobilização no entorno do Parque Guajará-Mirim mostra o compromisso com a educação ambiental e com o fortalecimento da consciência coletiva para prevenir incêndios e proteger as florestas”, ressaltou.

A atividade busca realizar pit-stops educativos e porta a porta junto a população

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

O gerente de Desenvolvimento das Políticas Públicas em Educação Ambiental, Leandro de Oliveira Almeida, destaca a relevância de sensibilizar a sociedade sobre questões ambientais. “Trabalhar a educação ambiental de forma próxima e acessível é o que faz a diferença. Com as visitas domiciliares, pit-stops educativos e participação em rádios locais, conseguimos dialogar com a comunidade de maneira efetiva, promovendo mudanças de comportamento e conscientizando sobre a importância de prevenir o uso inadequado do fogo nas áreas de conservação.”

Segundo o secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, o trabalho realizado é uma forma de reforçar a necessidade de adotar práticas sustentáveis em prol da proteção ao meio ambiente. “Essa ação reforça a atuação integrada da Sedam com as comunidades locais, levando informação, orientação e apoio técnico diretamente às famílias que vivem próximas ao Parque Estadual Guajará-Mirim. Esta atividade junto a população é uma ferramenta essencial para minimizar riscos ambientais e fortalecer a conservação da biodiversidade em Rondônia”, enfatizou.

Além da mobilização comunitária, a equipe técnica da Sedam realizou o levantamento de produtores rurais interessados em participar de futuras capacitações voltadas à formação de brigadas comunitárias. Essas brigadas atuarão preventivamente e no combate a incêndios florestais, contribuindo para a implementação efetiva do manejo integrado do fogo no entorno do PEGM.

PLANO MULTINÍVEL DE QUEIMADAS

Este projeto propõe o desenvolvimento de um Plano Multinível de Queimadas, com ênfase na educação ambiental como ferramenta central para engajar comunidades, instituições públicas e privadas, e indivíduos na mitigação dos impactos causados pelo fogo. Através da combinação de ações educativas, políticas públicas e tecnologias, o projeto cria uma rede colaborativa capaz de transformar comportamentos, promover a gestão responsável dos recursos naturais e reduzir os índices de queimadas de forma sustentável.

Fonte

Texto: Jorge Fernando

Fotos: Arquivo Sedam

Secom - Governo de Rondônia