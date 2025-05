Governo de RO percorre municípios para alinhar ações da Semana Nacional e Estadual de Políticas sobre Drogas

Ogoverno de Rondônia está intensificando as articulações interinstitucionais em todo o estado para o fortalecimento das ações da 27ª Semana Nacional e da 5ª Semana Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas. Foram realizadas, entre os dias 28 de abril e 15 de maio, reuniões nas 10 regionais do estado (Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Jaru, Ji-Paraná, Ouro Preto do Oeste, Porto Velho, Rolim de Moura, São Francisco do Guaporé e Vilhena), promovendo o alinhamento estratégico e mobilizando diferentes setores da sociedade.

As ações, desenvolvidas atravésdo Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas (Conepod) e dos secretários de cada regional, visam integrar políticas públicas de prevenção ao uso de álcool e outras drogas, além de reforçar a importância do cuidado, enfrentamento e reinserção social, por meio da atuação conjunta entre Poder Público, instituições e sociedade civil. Durante os encontros, o Conepod também iniciou tratativas para a criação de Conselhos Municipais de Políticas sobre Drogas, como forma de ampliar a governança local e fortalecer o trabalho contínuo nos territórios.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha,os encontros reafirmam o compromisso de todos os envolvidos com a construção de uma política sobre drogas mais humana, inclusiva e eficaz em todo o território estadual.

Segundo a secretária-geral do Conepod, Leila Suellen,a intersetorialidade é o caminho para que as políticas públicas sejam realmente eficazes. “Só com união e diálogo conseguiremos ampliar os resultados e cuidar da nossa população de forma integral”, destacou.

PARTICIPAÇÃO

As articulações reuniram representantes do poder público municipal, lideranças comunitárias, instituições religiosas, conselhos de políticas públicas, forças de segurança, assistência social, secretarias de educação, Defensoria Pública do Estado de Rondônia (DPE-RO), Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Rondônia (OAB/RO), Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO), comunidades terapêuticas e demais setores estratégicos.

A presença e o comprometimento de autoridades como prefeitos, vereadores, promotores de justiça, defensores públicos, juízes, representantes de órgãos de segurança, líderes religiosos, conselhos municipais e estaduais, além de instituições de ensino e comunidades terapêuticas, reforçam a força do trabalho coletivo em prol da saúde pública e da cidadania.

