Ex-beneficiária destaca importância do programa Mamãe Cheguei ao acompanhar entrega do kit para o futuro neto

Mãe de seis filhos, com idades entre 3 e 18 anos, e prestes a ser avó, a dona de casa Suelen Soares, há três anos foi beneficiária do programa estadualMamãe Cheguei, que nesta segunda-feira (19), em Porto Velho, contemplou mais 53 gestantes e mães com o kit enxoval para o bebê. Na solenidade de entrega realizada no auditório do Instituto Estadual de Educação em Saúde Pública de Rondônia (Iespro), Suelen destacou a importância do kit para as beneficiárias e contou que desta vez estava acompanhando a filha grávida de sete meses .

“A gravidez é um momento especial. E receber este kit completo é muito importante para que possamos economizar e comprar outros itens necessários”, disse a ex-beneficiária, reforçando a importância também da fralda ecológica apresentada pela Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas) como uma das recentes novidades do kit enxoval, comprovando a preocupação que o programa tem com cada detalhe, para garantir mais conforto a quem recebe o kit.

Ações governamentais dão suporte para superação de desafios

Aos 20 anos, Gabriele Tavares, recebeu o kit para a filha Isis Victoria, com 2 meses de vida, e disse ter ficado ansiosa quando ficou sabendo do programaMamãe Chegueie que seria uma das contempladas com o enxoval. Ela já é mãe de João Guilherme, 3 anos; e Isabele Victoria, de 1 ano.

Conforme destaca a secretária de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social e primeira-dama, Luana Rocha, criado pelo governo de Rondônia em 2019 e iniciada a entrega de kits enxoval em 2020, o programa tem o objetivo de promover o fortalecimento do vínculo entre a gestante e o bebê, bem como, à realização do pré-natal e redução da mortalidade materno infantil. OMamãe Chegueijá contemplou 20.254 bebês com o kit que contém itens necessários ao dia a dia.

Ao citar outros programas socioassistenciais, como oCrescendo Bem,Prato Fácil,Vencer, entre outros, a secretária afirmou que a proposta do governo é dar suporte para que as famílias vençam os desafios para que possam prosperar e ajudar outras pessoas a superarem seus obstáculos.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o programaMamãe Chegueié uma das ações importantes da Seas, não apenas pela entrega do kit enxoval, mas pelo incentivo ao pré-natal, que contribui com a gravidez segura e redução da mortalidade materno infantil. “Além do kit, as gestantes recebem orientações necessárias tanto da equipe médica como também das equipes de referência da Assistência Social nos Cras”, reforçou.

Fonte

Texto: Veronilda Lima

Fotos: Thaíssa Brandão

Secom - Governo de Rondônia