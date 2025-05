Ação conjunta de fiscalização, garante segurança para população em Rondônia

As ações de fiscalização aconteceram em 10 municípios rondonienses, com apoio da Policia Civil e Militar

Prezando pela segurança viária e da população, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) realizou ações com ênfase na Lei Nº 11.705/2008 , que coíbe a prática de dirigir sob influência de álcool ou substâncias psicoativas. As operações Lei Seca foram realizadas na sexta-feira e no sábado nos municípios de Alta Floresta D’Oeste, Ariquemes, Cacoal, Jaru, Ji-Paraná, Ouro Preto D’Oeste, Porto Velho, Rolim de Moura, Pimenta Bueno, e Vilhena e tiveram apoio das Polícias Civil e Militar de Rondônia. Além dos flagrantes de embriaguez ao volante, um foragido da justiça foi capturado. As OLS flagraram 222 condutores alcoolizados

O diretor geral do Detran-RO, Sandro Rocha, ressalta a importância da continuidade das operações de fiscalização de trânsito para garantir um trânsito mais seguro e contribuir com a segurança pública. “A combinação de fiscalização e conscientização da população é considerada fundamental para reduzir os índices de violência no trânsito e para o cumprimento da lei”.

Segundo o diretor Técnico de Fiscalização e Ações de Trânsito (DTFAT) do Detran-RO, Welton Roney, a prisão demonstra a importância da integração entre os órgãos de segurança. “Uma simples abordagem de trânsito resultou na captura de um foragido da justiça, continuaremos trabalhando para que as vias do estado sejam mais seguras e para que a lei seja cumprida,” afirmou.

Condutores que apresentaram concentração de álcool de 0,34 mg/l ou acima disso, e foram conduzidos à Central de Polícia por cometer crime de trânsito

RESULTADOS

As Operações Lei Seca do fim de semana resultaram:

Em Porto Velho, foram abordados 779 condutores, 11 inabilitados, 67 testaram positivo para embriaguez, e destes 30 condutores, ao realizar o teste do etilômetro, apresentaram concentração de álcool de 0,34 mg/l ou acima disso, e foram conduzidos à Central de Polícia por cometer crime de trânsito.

Alta Floresta D’Oeste, 119 abordagens, dois inabilitados, 15 alcoolizados, e seis conduzidos à Central de Polícia.

Em Ariquemes, 43 abordagens,sete condutores inabilitados, 33 condutores alcoolizados, 18 foram conduzidos à Central de Polícia.

Cacoal, 193 abordagens, quatro inabilitados, 14 condutores alcoolizados e um condutor conduzido à Central de Polícia.

Jaru, 140 abordagens, nove pessoas inabilitadas, 14 condutores alcoolizados, cinco conduzidos à Central de Polícia.

Ji-Paraná, 316 abordagens, 10 inabilitados, 22 alcoolizados, com cinco condutores foram conduzidos à Central de Polícia.

Ouro Preto, 66 abordagens, 12 inabilitados, oito alcoolizados, sendo quatro conduzidos à Central de Polícia.

Pimenta Bueno, foram realizadas 154 abordagens, oito inabilitados, 12 condutores alcoolizados, com cinco conduzidos à Central de Polícia.

Rolim de Moura, 283 abordagens, cinco inabilitados, 17 alcoolizados, e cinco conduzidos à Central de Polícia.

Vilhena, 174 abordagens, sete inabilitados, 20 condutores alcoolizados, sendo nove conduzidos à Central de Polícia.

O resultado geral das ações nos dez municípios foi de 2.267 condutores abordados, sendo, 75 condutores inabilitados, 222 condutores alcoolizados, com 83 conduzidos à Central de Polícia.

Com estes resultados, o diretor Welton Roney incentiva a população a colaborar com a segurança, evitando dirigir após o consumo de álcool e denunciando situações de risco no trânsito. “As operações da Lei Seca devem prosseguir na capital e demais municípios rondonienses, com o objetivo de proteger vidas e promover a responsabilidade no trânsito,” pontuou.

Fonte

Texto: Jarlana Davy

Fotos: Jarlana Davy

Secom - Governo de Rondônia