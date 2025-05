Rondônia celebra maior crescimento da produção agrícola do país e reforça compromisso com o desenvolvimento do setor

O relatório da Conab aponta que os Rondônia e Mato Grosso do Sul tiveram crescimento 29,4% na safra de grãos, o maior do país

Rondônia se destaca entre os estados com melhor desempenho no 8º Levantamento da Safra de Grãos 2024/25 divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), que aponta um novo recorde nacional na produção agrícola. O país deve alcançar 332,9 milhões de toneladas, com destaque para a soja, milho e arroz. O governo de Rondônia comemora os resultados positivos apontados pelo relatório que são um reflexo direto dos investimentos contínuos em tecnologia, infraestrutura e apoio ao produtor rural.

O relatório da Conab aponta que os estados de Rondônia e Mato Grosso do Sul tiveram 29,4% de crescimento na safra de grãos, o maior do país e bem maior que a média nacional que foi de 14%. Rondônia registrou 4.153,4 toneladas em 2023/2024 e 5.373,5 toneladas na safra 2024/2025. O governador de Rondônia, Marcos Rocha ressaltou o papel estratégico do estado no crescimento da produção nacional. “Estamos colhendo os frutos de um trabalho sério e comprometido com o desenvolvimento do agronegócio. O governo do estado tem investido na melhoria de estradas, no fortalecimento da assistência técnica e no estímulo à agricultura familiar e empresarial. Esses resultados mostram que estamos no caminho certo, fazendo a diferença na vida de quem produz e de quem consome”, pontuou.

SOJA E MILHO

Entre os destaques está a produtividade da soja em Rondônia, que atingiu patamares históricos

A colheita da soja no Brasil alcançou 97,7% da área cultivada na primeira semana de maio, e a safra 2024/25 continua confirmando-se como a maior já colhida na história do país. Entre os destaques está a produtividade da soja em Rondônia, que atingiu patamares históricos, acompanhando o desempenho nacional que prevê 168,3 milhões de toneladas. O relatório aponta que as condições climáticas favoráveis e o profissionalismo dos produtores rurais, aliados a políticas públicas eficientes, têm elevado a competitividade do setor. No milho, o Estado também contribui para a estimativa nacional de 126,9 milhões de toneladas, resultado impulsionado pelo bom planejamento e gestão das lavouras.

INVESTIMENTOS

O secretário de Estado da Agricultura, Luiz Paulo, reforça que o governo do estado tem atuado para garantir condições favoráveis ao produtor rural no campo. “Programas de crédito rural, incentivo à mecanização, capacitação de técnicos e agricultores e políticas de escoamento da produção têm sido fundamentais para alcançar esse desempenho. O apoio ao produtor rural é prioridade para esta gestão”, destacou.

REFERÊNCIA

Com esses avanços, Rondônia consolida sua posição como referência no agronegócio brasileiro. Os números da Conab não apenas confirmam o bom momento do setor, mas também reforçam a importância de políticas públicas consistentes, voltadas ao crescimento sustentável da produção agrícola. O governo de Rondônia segue comprometido em apoiar o campo, gerando emprego, renda e alimento de qualidade para o Brasil e o mundo.

Fonte

Texto: Andréia Fortini

Fotos: Daiane Mendonça e Dhiony Costa

Secom - Governo de Rondônia