Edital da TV Brasil recebe mais de 1,6 mil inscrições de todo o Brasil

A chamada pública Seleção TV Brasil , cujas inscrições terminaram na última semana, recebeu 1.676 projetos de todas as 27 unidades da federação. A iniciativa da Empresa Brasil de Comunicação ( EBC ) voltada à TV pública, em parceria com a Agência Nacional do Cinema (Ancine) e com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual, representa o maior investimento em conteúdo para a emissora pública, com um valor recorde de R$ 110 milhões.

O edital prevê a contratação de, no mínimo, 35 produções independentes de conteúdo audiovisual brasileiro. As obras selecionadas e produzidas serão posteriormente exibidas na programação da TV Brasil e Rede Nacional de Comunicação Pública ( RNCP ).

Os interessados inscreveram seus projetos em uma das sete linhas temáticas propostas: infantil, infantojuvenil, natureza e meio ambiente, futebol feminino, sociedade e cultura, produção e finalização de longas-metragens, e produção de novela. Cada linha contempla formatos diversos — unitários ou seriados — com quantidades de episódios e durações variadas.

“Para nós, é uma honra ter recebido esse grande volume de inscrições, o que comprova o sucesso deste edital. É especialmente importante termos projetos inscritos de todas as regiões do país, alinhando-se à proposta de uma programação inclusiva e diversa para a TV Brasil e para o sistema público de comunicação”, afirma o diretor-presidente da EBC, Jean Lima.

Próximas etapas

A partir das inscrições, o processo seletivo se dará em três etapas subsequentes e eliminatórias. A primeira é a habilitação, que prevê a checagem da documentação e do material enviados. Aqueles considerados aptos seguem para a avaliação preliminar, quando serão atribuídas pontuações em critérios como aspectos artísticos, relevância temática, qualificação técnica e estrutura da proposta.

Por fim, os inscritos passam por uma avaliação final de investimento, quando será realizada sessão de pitching com os projetos finalistas de cada linha, avaliados pela comissão de seleção. Todas as atualizações sobre a chamada serão publicadas em selecao.tvbrasil.ebc.com.br