Reformas e construção de novas unidades das Ciretrans marcam reestruturação no Detran-RO

As entregas fazem parte de uma estratégia de modernização da rede de atendimento do Detran em todo o estado de Rondônia

Com o objetivo de modernizar a rede de atendimento do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran-RO) em todo o estado de Rondônia, seis novas Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans) foram entregues nos municípios de Nova União, Monte Negro, Alta Floresta D’Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Campo Novo de Rondônia e Governador Jorge Teixeira. Somados, os investimentos ultrapassam R$ 10 milhões, e todas as unidades também receberão novos equipamentos, mobiliário e renovação da frota veicular.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as entregas fazem parte de uma estratégia de modernização da rede de atendimento do Detran, no interior e na capital, com foco em oferecer melhores condições de trabalho aos servidores e ampliar a qualidade e a eficiência dos serviços prestados à população.

Avanços em infraestrutura, gestão e qualidade do atendimento ao cidadão são algumas conquistas do Detran-RO

NOVAS CIRETRANS

A Ciretran de Nova União é um dos exemplos da atuação da gestão que participou diretamente na condução da obra, reforçando a mão de obra e cobrando agilidade nos processos, o que permitiu a conclusão e entrega da unidade. A mesma atuação ocorreu em Guajará Mirim, onde a obra, que estava parada, foi retomada e a celeridade vai permitir a entrega da até julho.

Com 90% do projeto executado, a Ciretran de Costa Marques também tem previsão de entrega para o próximo mês. A obra, no valor de R$ 1,6 milhões iniciada na atual gestão, é no modelo padrão das novas unidades do Detran-RO, modernas, acessíveis e confortáveis para usuários e servidores.

Outro marco recente foi a assinatura da ordem de serviço para a construção da nova sede da Ciretran de Santa Luzia, que receberá investimento superior a R$ 5 milhões. O projeto inclui edificação da sede, local para exames práticos das provas de habilitação, pátio de veículos apreendidos, estrutura administrativa e acessibilidade.

Segundo o diretor-geral do Detran, Sandro Rocha, as novas Ciretrans vão proporcionar mais dignidade para os cidadãos. “A prioridade é melhorar o serviço com ampliação e reformas, proporcionando mais espaço de atendimento e ambientes cada vez mais humanizados aos servidores e a população”, afirmou.

Fonte

Texto: Geovani Berno

Fotos: Geovani Berno

Secom - Governo de Rondônia