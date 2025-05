Inscrições para cursos profissionalizantes de Panificação estão abertas até 6 de junho, em Cacoal

Aindústria de alimentos é uma das principais empregadoras na atualidade. Com isso, cresce o número de trabalhadores interessados em se capacitar no segmento econômico. Diante dessa tendência, o Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia (Idep) leva cursos da Escola Móvel de Panificação e Confeitaria para todas as regiões do estado. O próximo município a ser contemplado com o ensino itinerante da instituição é Cacoal, e as inscrições para os novos cursos podem ser realizadas até o dia 6 de junho, através do link https://rondonia.ro.gov.br/publicacao/cursos-de-formacao-inicial-presencial-para-o-municipio-de-cacoal-ro/

Quem se qualifica nesse ramo de atividade aprende a produzir alimentos, considerando os aspectos de higiene, segurança alimentar, embalagem e armazenamento. O aluno se habilita ainda para gerenciar os processos da produção, distribuição e tarefas de acordo com as funções, bem como auxiliar na administração do empreendimento. Desta forma, o concluinte fica credenciado para ocupar um posto de trabalho ou abrir o próprio negócio.

EXPANSÃO DO ENSINO

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os investimentos na qualificação da mão de obra, tornam o cidadão apto para conseguir um emprego ou investir o conhecimento adquirido no empreendedorismo. “A expansão e o fortalecimento do ensino profissionalizante colabora diretamente com o desenvolvimento econômico porque garante uma formação rápida, dando a oportunidade ao cidadão de começar a trabalhar, enquanto as empresas contam com mão de obra qualificada”, evidenciou.

Essa ampliação na oferta de cursos é reforçada por seis escolas móveis que percorrem o estado, levando capacitação nas áreas de panificação, confeitaria mecânica de motocicletas, imagem pessoal, máquinas agrícolas, informática, frigorífico e piscicultura.

ATUALIZAÇÃO DO CURRÍCULO

Gabriel Mota Sales, de 24 anos, que mora no Bairro Nova Esperança em Porto Velho, optou pelo Curso Mecânica de Motocicletas Básico ofertado pela Escola Móvel de Mecânica de Motocicletas. “Fiz esse curso neste semestre por dois motivos, eu tenho moto, então serve pra mim e essa qualificação pode ser um plano B, quando eu precisar conseguir um emprego”, justificou.

A presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, observou que é comum alunos que concluem um curso na instituição retornarem à sala de aula para se capacitar em outras áreas do conhecimento. “Quem busca uma carreira de sucesso hoje, precisa de uma qualificação contínua porque na era tecnológica são cada vez mais rápidas as novidades que surgem no mundo de trabalho sendo, portanto, necessário um currículo sempre atualizado”, frisou.

CURSOS OFERTADOS

Pão Salgado

Pão Caseiro

Pão artesanal

