Mais 24 concluintes de cursos do Vencer recebem kits profissionais em Ji-Paraná

Os 24 alunos do Vencer concluíram os cursos de Instalação de ar condicionado tipo Split e Salgadeiro

Ogoverno do estado realizou, por meio da Secretaria da Mulher, da Família da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), a entrega de kits profissionais para mais 24 alunos concluintes de 2 cursos profissionalizantes do programa Vencer, em Ji-Paraná. A cerimônia aconteceu na quarta-feira (14), na Escola Estadual Jardim dos Migrantes, desta vez receberam o kit concluintes dos cursos de Instalação de ar condicionado tipo Split e Salgadeiro.

Gestantes inscritas no Cadastro Único receberam kit enxoval para os bebês

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destaca que com a entrega desses kits o governo dá oportunidade para que as pessoas capacitadas profissionalmente possam começar a trabalhar ou até mesmo abrir seu próprio negócio, tornando-se empreendedora, gerando emprego e renda também para outras. “O Vencer é uma política pública que impulsiona o aprendizado e o empreendedorismo, dando oportunidade para participantes em áreas distintas, movimentando a renda familiar”, salientou.

Durante o evento, a secretária Luana Rocha, acrescentou que foram investidos pelo governo mais de R$ 22 mil na compra dos kits, que nas mãos dos profissionais capacitados poderão gerar mais renda, transformando as vidas deles e das pessoas ao seu redor. “Além dos kits profissionais, há investimento também com o material didático e o auxílio de R$ 200 mensais durante um ano”, frisou.

Na etapa de 2024 o programa Vencer obteve 6.910 inscrições, das quais 2.837 foram efetivadas, 1.382 concluíram os cursos e 822 kits foram entregues em Porto Velho, Ariquemes, Cacoal, Vilhena, Costa Marques e Ji-Paraná.

A previsão da Seas é abrir a etapa de 2025 até o final este mês para três mil vagas. Há planejamento também para que o programa, que contemplou 10 regionais, seja expandido para mais municípios.

MAMÃE CHEGUEI

Ainda em Ji-Paraná, na quinta-feira (15), a secretária Luana entregou 29 kits enxoval do programa Mamãe Cheguei para gestantes inscritas no Cadastro Único.

Fonte

Texto: Veronilda Lima

Fotos: Thaíssa Brandão

Secom - Governo de Rondônia