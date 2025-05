Com uma das economias mais atrativas do Brasil, Rondônia lidera ranking nacional de apoio a negócios inovadores

Rondônia lidera ranking nacional de apoio a empreendimentos inovadores com ações estratégicas do Governo de Rondônia

Rondônia está à frente de todos os estado brasileiros como o que mais apoia negócios inovadores no país. O resultado foi apontado no Ranking de Competitividade dos Estados 2024, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP) . Em segundo lugar aparece o Rio Grande do Sul, e em terceiro o Mato Grosso do Sul. O Rio de Janeiro está em 11ª posição e São Paulo, na 19ª.

Para o governador Marcos Rocha, a conquista de mais esse resultado positivo evidencia que Rondônia tem uma das economias mais atrativas do Brasil. ‘’Rondônia é considerado o novo polo de negócios do país por investidores. O estado bate recorde ano a ano na abertura de novas empresas. É o terceiro com menor índice anual de desemprego no Brasil. E vem avançando em inovação. Conquistas que resultam em mais desenvolvimento e qualidade de vida’’.