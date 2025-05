Política de segurança alimentar do governo de RO se consolida com mais de 4,2 milhões de refeições servidas em 4 anos

Em 4 anos, mais de 45 mil famílias já foram beneficiadas com a alimentação saudável e a baixo custo do Prato Fácil

Uma das políticas públicas do governo do estado, que vem fazendo a diferença na vida de muitas pessoas ou famílias em situação vulnerável, completa 4 anos de funcionamento neste sábado (17), com a marca de 4.284.210 milhões de refeições servidas. Trata-se do programaPrato Fácil, idealizado pela Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), com o objetivo de garantir refeições saudáveis e nutritivas à população inscrita no Cadastro Único, com renda familiar mensal de até meio salário mínimo, aposentado que não receba mais que um salário mínimo ou quem recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC). O valor de R$ 2 pago pelo beneficiário nos restaurantes credenciados é complementado pelo governo com recursos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (Fecoep).

O programa que começou com cinco restaurantes em Porto Velho, conta atualmente com 22 estabelecimentos da rede privada credenciados, totalizando 23 com oPrato Fácilna Capital, que funciona no prédio do antigo restaurante Popular, sede própria do governo. Além do prato feito, consumido no local, os beneficiários podem optar pela modalidade para viagem (marmitex).

Em Jaru, o programa começou a funcionar há 5 meses e já ofertou mais de 30 mil refeições

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as refeições servidas peloPrato Fácilsão fundamentais para garantir a segurança alimentar e nutricional, bem como combater a fome e a desnutrição, ao mesmo tempo em que promovem a saúde e o bem-estar da população, especialmente os mais vulneráveis. “O credenciamento dos restaurantes da iniciativa privada também tem feito a diferença pelo fato desses estabelecimentos já contarem com a estrutura adequada para atender aos beneficiários, dentro do padrão de qualidade, com o mesmo atendimento ofertado para o público que paga a refeição completa”, salientou.

A secretária da Seas, Luana Rocha, lembrou que além da alimentação saudável e nutritiva os beneficiários doPrato Fáciltêm também a oportunidade de conhecer novas pessoas, interagir, fazer amizade e até efetivar relacionamento amoroso. “Outro fator positivo, é o incentivo à economia local e à agricultura familiar com a compra de produtos locais, garantindo alimentos frescos e a geração de renda para a comunidade”, observou.

Entre os beneficiários, está Paula dos Santos, que disse considerar oPrato Fácil“uma bênção”, por ter o almoço garantido de segunda a sexta-feira, há um ano, quando conheceu o programa durante a reinauguração do restaurante que funciona no prédio próprio do governo, denominado também de Prato Fácil. “Agradeço por este programa que tem facilitado não apenas a minha vida, mas também de muitas pessoas que conheço”, afirmou.

A modalidade consumo no local tem como vantagem a interação com outras pessoas

DISTRIBUIÇÃO DAS REFEIÇÕES

Do total de mais de 4 milhões de refeições servidas nestes 4 anos, 2.807.715 milhões foram em Porto Velho; enquanto em Ariquemes foram 331.243 mil, em três anos; Cacoal, 299.877 mil; Guajará-Mirim, 304.866 mil; Ji-Paraná, 275.916 mil; Vilhena, 207.886 mil; Jaru, 30.892 mil, desde o dia 17 de dezembro de 2024; e Rolim de Moura, 25.815 mil, desde o dia 16, também de dezembro do ano passado.

Os mais de 4 milhões de refeições servidas equivalem a 342 toneladas de alimentos, uma média de 45 mil famílias atendidas, aproximadamente 90 mil pessoas. Nos 8 municípios, com investimento feito pelo governo de Rondônia de R$ 69.375.547,89 milhões.

