Governo de SP realiza audiências públicas sobre a concessão da Estrada de Ferro de Campos do Jordão na próxima semana

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Parcerias em Investimentos do Estado (SPI), realizará na próxima semana duas audiências públicas para apresentar à população o projeto de concessão do Complexo Turístico Ferroviário da Estrada de Ferro de Campos do Jordão (EFCJ). A iniciativa integra o Programa de Parcerias de Investimentos (PPI-SP) e visa promover a modernização, a preservação e a exploração sustentável de um dos destinos turísticos mais emblemáticos da Serra da Mantiqueira.