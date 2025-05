Veja as 50 cidades campeãs de emprego em março e no 1º trimestre

O estado de São Paulo criou 209.656 vagas de emprego com carteira assinada nos primeiros três meses deste ano, o equivalente a 2,3 mil por dia. Os dados são da Fundação Seade, com base nas informações do Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). No acumulado de 12 meses (de abril de 2024 a março de 2025), foram 453.496 oportunidades. Só no mês de março o saldo foi de 34.864 postos de trabalho.