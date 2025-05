Rondônia participa de simulado e oficinas sobre mudanças climáticas, migrações e saúde na faixa de fronteira

Para reforçar o compromisso com o fortalecimento das políticas públicas de saúde, o governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) e da Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa/RO), participou do evento “Simulado e Oficinas sobre Mudanças Climáticas, Migrações e Saúde na Faixa de Fronteira”, realizado entre os dias 13 e 15 de maio, no campus da Universidade Federal de Rondônia (Unir), em Guajará-Mirim.

As atividades foram coordenadas pela Organização Pan-Americana da Saúde (Opas/OMS), em colaboração com o Ministério da Saúde e com o apoio da Sesau e da Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia.

A programação incluiu um Simulado de Resposta a Emergências, a Oficina de Saúde na Fronteira e a Oficina de Controle Social em Saúde. As atividades tiveram como objetivo fortalecer a organização e a preparação da região fronteiriça para responder a emergências em saúde pública, considerando os impactos das mudanças climáticas e o aumento do fluxo migratório, característico dessas áreas. O foco central foi o planejamento intersetorial, a articulação em rede e a construção de fluxos assistenciais integrados.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, salientou a importância da iniciativa. “Este simulado e as oficinas são ferramentas valiosas para aprimorar nossa capacidade de resposta diante de cenários complexos, como os decorrentes das mudanças climáticas e dos movimentos migratórios. Investir na preparação e integração das equipes é essencial para proteger a saúde e o bem-estar de todos os rondonienses.”

A coordenação metodológica do evento ficou a cargo do Grupo Condutor Estadual, formado por representantes da Agevisa/RO, do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) e da Sesau. O grupo tem desempenhado um papel técnico e estratégico na preparação regional para os desafios impostos pelas mudanças climáticas e seus reflexos na saúde pública.

O secretário de Estado da Saúde, Jefferson Rocha, ressaltou a importância da participação da Sesau. “Estar presente neste simulado e nas oficinas demonstra o comprometimento do governo de Rondônia com a saúde da população, especialmente nas áreas de fronteira, mais vulneráveis aos impactos das mudanças climáticas e aos fluxos migratórios. A articulação com a Opas e o Ministério da Saúde é fundamental para fortalecer nossas estratégias de resposta e garantir um atendimento eficiente em situações de emergência.”

Para assegurar uma participação ampla e efetiva, a Sesau mobilizou grupos técnicos formados por profissionais estratégicos de diversas áreas: Atenção Primária à Saúde (APS), Coordenação de Saúde e Regionais (Cosad), Regulação Estadual, Assessoria Técnica (Astec) e o Hospital Regional de Guajará-Mirim.

